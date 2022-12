Presentato la mattina del 30 dicembre a Siano in un aula consiliare gremita di persone il primo calendario della Polizia Municipale anno 2023.

Foto odierne, momenti di vita vissuta con uno sguardo al passato. Dal comandante Fiore, passando per Aldo Russo e fino ad oggi, numerosi gli ex vigili presenti alla rievocazione dei fasti di un tempo. Uno sguardo al passato, per un senso di appartenenza alla comunità ma anche tante novità del presente con la guida del comandante Salvatore Dionisio.

Un omaggio con disco e cravatta

Tecnologia, controlli ed anche sequestri in materia di rifiuti. Sicurezza urbana percepita e garantita. Con il Sindaco Giorgio Marchese e il vice sindaco Rocco Di Filippo c’erano diversi amministratori e semplici cittadini o familiari di tanti ex vigili del paese. Per l’occasione è stato realizzato un disco orario gratuito da distribuire a chi ne farà richiesta e una cravatta realizzata ad hoc con logo del Comune di Siano agli agenti di polizia municipale in servizio.