Angri. Parcheggio Fondo Caiazzo: quale futuro impiego? (video)

L’area di parcheggio di Fondo Caiazzo diventa libera dal prossimo 1° gennaio. A evidenziare la questione in consiglio comunale Domenico D’Auria del gruppo consiliare Progettiamo per Angri che ha evidenziato la mancata proroga della convezione per la gestione del parcheggio all’azienda speciale Angri Eco Servizi. Gli incassi derivanti dalla sosta sarebbero dovuti servire per coprire i costi di realizzazione del parcheggio, opera pubblica realizzata, appunto, al 2014.

Proposte per la gestione dell’area

Il gruppo Progettiamo per Angri nel corso di questi anni ha più volte lanciato delle proposte per la gestione dell’area, da tempo in evidente stato di abbandono come ha sottolineato lo stesso D’Auria.

Il servizio è di Tiziana Zurro