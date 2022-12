Nocera Inferiore. Otto i candidati che concorrono per l’incarico di comandante della polizia municipale

Nocera Inferiore. Comandante Polizia Locale: decisione a breve (video)

Otto i candidati che concorrono per l’incarico di comandante della polizia municipale di Nocera Inferiore. Il bando di selezione è scaduto il 14 dicembre ma l’amministrazione De Maio ancora non ha scelto il nuovo comandante. Scelta rinviata anche, presumibilmente, legata all’eccezionalità della situazione generata dalla festività natalizie con conseguente gestione del traffico e dell’ordine pubblico in genere.

La scelta a inizio anno

Pare certo che l’amministrazione comunale avvierà, all’inizio del prossimo anno, le procedure per l’individuazione del nuovo comandante dei caschi bianchi. Il nuovo comandante della Polizia Locale sarà inquadrato con un contratto a tempo pieno e determinato per un anno, con possibile proroga per la durata massima dell’incarico legata al mandato del sindaco.









Il precedente

Un precedente tentativo di selezione fu avviato un anno fa dalla passata amministrazione comunale. La procedura fu pubblicata il 23 dicembre 2021, ma risultata incompleta, come scrive il quotidiano “La Città”, fino alla revoca e all’istruzione del nuovo bando che determinerà il nuovo comandante.

Il servizio è di Aldo Severino