Scafati. Live Consiglio Comunale: la fuga di Attianese mantiene a galla Salvati

Articolo in aggiornamento: alla fine la fuga del consigliere di opposizione è stata necessaria per approvare in maggioranza semplice le variazioni di bilancio, non è bastato l'azzeramento di giunta

Il sindaco Cristoforo Salvati ha azzerato la giunta in un altro disperato tentativo di salvare amministrazione e conti. Il Consiglio Comunale che sta iniziando proprio ora, alle ore 18 del 31 Dicembre con un ritardo di un’ora dalla prima convocazione, deciderà le sorti dell’equilibrio economico dell’ente. Sono infatti in votazione due variazioni di bilancio reputate fondamentali da ratificare per evitare il danno erariale. Gli argomenti lo scorso 29 dicembre furono bocciati dall’opposizione insieme ad alcuni membri della maggioranza legata a FDI.

L’operazione

L’assise inizia con la scelta del primo cittadino di azzerare il gruppo di giunta, comunque presenti all’interno dell’aula consiliare della biblioteca Francesco Morlicchio. Salvati alla fine ha ceduto in parte alle richieste di alcuni consiglieri comunali, che chiedevano un forte cambio di passo. Si saprà tra pochi minuti se l’operazione avrà portato i suoi frutti.

Aggiornamenti:

18:07. Appello in seconda convocazione, assenti Luca Maranca, Liliana Acanfora e Espedito Fontana

18:14. Discorso del Sindaco Salvati: “Non voglio e non posso dimettermi per interesse della città. Le crisi ci sono state e ci hanno impegnato ma ne siamo sempre usciti. Le discussioni fanno parte della famiglia, bisogna ricostruire uno spirito di nuova collaborazione. Dalla maggioranza è arrivata la richiesta di ripianare e io l’ho ascoltata. Bisogna ricominciare da zero”

18:21. Il consigliere d’opposizione Nicola Cascone chiede una sospensione per riunire tutti i membri di maggioranza e opposizione. L’argomento passa e Cascone è pronto a chiedere le dimissioni del sindaco.

18:22. Il presidente del Consiglio Mario Santocchio dichiara che l’assise ripartirà alle 18:42

18:30. Fumata nerissima: Salvati e maggioranza escono subito dall’incontro, si prova ora a far entrare Maranca in assise, parzialmente soddisfatto dall’azzeramento di giunta, considerato non sufficiente davanti alla richiesta del capogruppo di FDI, che chiedeva un profondo cambiamento di tutti gli organismi intramaggioranza

18:38. Si riparte con la prima variazione di bilancio, parla Michele Russo mentre consiglieri di opposizione chiedono toni meno aggressivi da parte di alcuni esponenti legati all’amministrazione.

18:45. Russo: “Non sussistono i termini di emergenza, il parere dei revisori dei conti allegato non è allineato con lo stesso argomento. Troppe anomalie, nel merito della variazione non mi esprimo, ma sicuramente non è scritto bene. Esprimo voto contrario”.

18:50. Nicola Cascone: “Il sindaco mentre parliamo è fuori dall’aula, un atteggiamento poco corretto. Oggi il consiglio comunale doveva portare un argomento dove si prendevano in merito solo gli impegni presi e i procedimenti già profusi.” il consigliere parla nel vuoto di una sala svuotata.

18:53. Entra Maranca, la maggioranza esiste di nuovo, adesso possono rientrare i passeggianti

18:57. Interviene il consigliere di maggioranza Antonio Carotenuto: “Abbiamo avuto tante difficoltà ma abbiamo sempre resistito. Cristoforo Salvati è una per bene che non si è mai schiacciato. Chiedo all’opposizione di votare questo provvedimento per evitare di tornare indietro di 20 anni”.

19:00 Teresa Cirillo, esponente di maggioranza che con le sue parole sentenzia una tregua temporanea con l’amministrazione Salvati “Io e Maranca abbiamo chiesto un atto di forza. Lui senza nessuna pressione ha voluto azzerare la giunta. Noi pensiamo che tutte le nomine contribuiscano insieme al bene di palazzo Mayer, questo non stava più avvenendo e lo abbiamo denunciato. Ogni ufficio deve avere dirigente, dobbiamo dare servizi ai cittadini”. Dichiara poi voto favorevole :” Se non saranno rispettati i patti andremo in minoranza”

19:03. Maranca spacca ancora la maggioranza in una mossa inaspettata. “Io non voto argomenti che non sono ottimi per l’interesse della città. Da Gennaio se cambia qualcosa sarà in maggioranza, sennò sarò grande oppositore”

19.05. Teresa Formisano, consigliere di opposizione in quota Forza Italia: “Mi aspettavo le dimissioni, dispiace da un punto di vista umano ma non si può andare avanti così. Il consiglio comunale aveva già bocciato l’argomento due giorni fa, cosa sarebbe dovuto cambiare?”

19:08. Inizia l’intervento Michelangelo Ambrunzo, ma Michele Grimaldi denuncia: “Il consigliere Paolo Attianese è scomparso da diverso tempo. Chiediamo alla polizia locale di accertare le sue condizioni di salute”. L’assenza di Attianese permetterebbe di nuovo la maggioranza a Salvati. Continuano gli interventi per gestire i tempi a disposizione prima del voto.

19:16. Michele Grimaldi, Antonella Vaccaro, Anna Conte e Giuseppe Sarconio si associano alle dichiarazioni dei colleghi di opposizione. Nicola Acanfora “Stiamo raggiungendo livelli infimi”

19:19. Attianese è scomparso e non è più rientrato. La maggioranza approva la prima variazione di bilancio. L’argomento passa con con 11 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto.

19:21. Nasce una discussione sul numero minimo necessario per approvare l’argomento. Michele Grimaldi “La variazione non sarà immediatamente operativa perché mancano 13 voti, quindi l’argomento diventerà fattuale a Gennaio, superando il termine massimo”

19:24: Nicola Cascone: “Manca anche il PEG”

19:25. Mario Santocchio conferma la versione di Grimaldi:” La mancata immediata eseguibilità della variazione rappresenta un problema a parte”. Grimaldi chiede la sospensione e viene bocciata.

19:27. Seconda variazione di bilancio. L’opposizione inizia ad andarsene nelle persone di Antonella Vaccaro, Nicola Acanfora e Antonio Fogliame. La coalizione Insieme per Scafati prova a continuare il braccio di ferro.

19:29. Michele Russo: “Sciatteria, sciatteria, sciatteria. Allegati sbagliati, giustificazioni di emergenza senza senso. Un altro argomento completamente da bocciare, ma qua mentre parlo ci sono teatri e teatrini anche testimoniati. Ci sarà un passaggio dalle forze dell’ordine”.

19:43. Continuano le accuse dell’opposizione, Michele Grimaldi “Anche la stessa maggioranza ha palesato dei detti e non detti. In quest’aula si consuma l’ennesimo schiaffo alla dignità di questa sala consiliare, dove capitano episodi ignobili come la fuga di un consigliere comunale per permettere un’approvazione. Chi ha il privilegio di essere Sindaco deve assumersi i propri doveri, la prima è mantenere la dignità dell’istituzione che rappresenta”

19:52. Salvati si difende con i suoi cavalli di battaglia: “Attacchi alla nostra dignità, alle nostre competenze, io mi fido dei miei dirigenti. L’opposizione non prenderà i consensi attaccando i dipendenti comunali. Bisogna rispettare le professionalità, se ci sono profili di illegittimità denunciateli alla Procura della Repubblica. Abbiamo incassato altri due argomenti a favore della città. Ogni giorno siamo amorali, illegali, ma la nostra storia racconta che abbiamo sempre lavorato con correttezza in oltre 30 anni di politica e professione”.

20:03. Anche la seconda variazione di bilancio viene approvata, i voti favorevoli sono 11 contro i 6 contrari. Finisce Consiglio Comunale

Buon Anno a tutta la popolazione scafatese da parte della redazione di Agro24