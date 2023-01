Sarno. Server del Comune ripristinati dopo hackeraggio

Sarno. Ripristinati i server dell’ufficio tributi dell’Ente comunale della città di Sarno, a seguito di un attacco hacker.

L’attacco hacker ed il ripristino repentino dei servizi

Dopo l’attacco che ha hackerato il sistema informatico di Palazzo San Francesco, la società che ha curato il ripristino dei software in uso presso la casa comunale, ha comunicato la riattivazione del servizio per l’ufficio di specifica competenza.

Le misure messe in atto sono dunque state efficaci ed hanno permesso di ripristinare, in meno di 48 ore, i servizi coinvolti, riducendo al minimo le criticità.

Problematica risolta con successo

L’operazione è stata condotta nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, ed inoltre, gli attori coinvolti hanno garantito che i sistemi del Comune di Sarno sono stati verificati, controllati e bonificati da potenziali malware, ed i programmi in uso sono stati infine isolati e compartimentati per garantire maggiore sicurezza ed inespugnabilità.

Carmela Landino