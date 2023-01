Angri. La Giunta da l’OK per i lavori di Corso Italia (video)

Diventano certi i tempi per la riqualificazione di Corso Italia. Il progetto esecutivo con migliorativi significativi anche dal punto di vista economico è stato approvato pochi giorni fa in giunta. L’esecutività era fondamentale per il via libera ai lavori dopo l’abbattimento e il sondaggio dei terreni richiesto dalla soprintendenza.









Nulla osta

Collezionati tutti i pareri favorevoli, con l’ultimo atto deliberativo di giunta, la ditta concessionaria dell’area per la riqualificazione potrà cantierizzare e dare il via libera ai lavori di costruzione dei box auto e dell’area verde che caratterizzerà una parte fondamentale di città come quella tra il prolungamento Corso Italia e la Via Cervinia.









I tempi di realizzazione

Ci vorranno circa due anni affinché l’area possa ritornare anche bene pubblico verde, salvo intoppi soprattutto di natura burocratica e di ostruzionismo praticato anche dagli oppositori del progetto.

Il servizio è di Aldo Severino