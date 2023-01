Camal Studio, creazione di modelli virtuali di auto

CAMAL studio, dal 2008 il team di Alessandro Camorali è specializzato nella creazione di modelli virtuali per l’industria automobilistica.

Camal Studio ha firmato numerosi progetti di successo, tra cui auto decisamente particolari come Palladium, Serpas e Ramusa, e, in ordine di tempo, lo stile della nuova Gran Turismo Bermat GT-Pista e la particolare concept car Super**ga che reinterpreta la Caterham Seven in chiave futuristica.

Modellazione 3D, design, spaziando dalla progettazione alla formazione, tutto il processo del prodotto viene controllato, dalla creazione in CAS alla sua industrializzazione Master attraverso software primari come Autodesk Alias e ICEMSurf.

Vediamo le fasi più nel dettaglio. Primo step della ricerca di stile avviene con la realizzazione di bozzetti eseguiti a mano libera che interpretano gusto e richieste del cliente per esser poi trasferiti in render eseguiti con tecniche di primo livello nel settore automotive (software di modellazione tridimensionale) per mostrare proporzioni ed impostazioni tecniche in ambiente CAD.

In altre parole un primo approccio legato allo sketch, ossia alla rappresentazione emozionale dell’idea di concetto. Quando si realizza un render si impostano gli input di ingresso (modelli virtuali) e si va ad analizzare lo scenario (luci, materiali e visuali) in cui si vuole ambientare l’oggetto, per poi permettere al software di creare il render stesso il più realistico possibile.

In base alla risoluzione richiesta dal cliente si andranno a determinare i parametri di renderizzazione che influiranno sulla durata del calcolo da parte del software per simulare le corrette illuminazioni, riflessioni ed ombre dell’ambiente virtuale. La seconda fase riguarda la modellazione CAS, ossia si seguono indicazioni ed input provenienti dalla ricerca di stile per realizzare il primo modello matematico in 3D. Si modificano i volumi fino a trovare il giusto bilanciamento tra tecnica e stile.

Nella fase di modellazione MASTER, invece, si analizzano e correggono le matematiche CAS, tenendo conto di vincoli tecnici, per prepararle alla successiva produzione.

Un processo completo quello offerto da Camal Studio che garantisce un servizio sempre all’avanguardia sia in termini di strumenti che di metodologie di lavoro applicabile sia al mondo del transportation o industrial design.