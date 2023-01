Nocera Superiore. Sannino fa sold-out, piazza M. Polo gremita sulle note di ‘Abbracciame’

Andrea Sannino fa il pieno di abbracci a Nocera Superiore.

Anno Nuovo con Sannino

Una piazza Marco Polo gremita, ieri sera, ha salutato il nuovo anno a ritmo di musica, luci e colori accompagnando per circa due ore il concerto del cantautore partenopeo che, dopo l’ospitata pomeridiana a Domenica In con Mara Venier, è giunto a Nocera Superiore per incantare il pubblico dell’agro e di molti Comuni della Valle dell’Irno.

La soddisfazione del sindaco

«È stata una bellissima serata di grande partecipazione popolare che ci fa ben sperare per l’anno appena iniziato – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – una serata all’insegna della Nuceria che con determinazione stiamo costruendo: un’identità fatta di storia, tradizioni, patrimonio artistico ed archeologico, un progetto al servizio dell’intero Agro-Nocerino-Sarnese».