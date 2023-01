Pagani. Canile, raid in via Leopardi, la denuncia

Violenza, vandalismo e la totale mancanza di qualsiasi pensiero di amore verso gli amici a quattro zampe. Gli operatori del canile di Pagani denunciano frequenti raid da parte di un malvivente riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza.

L’allarme del canile

La struttura sita in via Leopardi lamenta episodi di violenza molto gravi negli ultimi mesi, costringendo i tanti volontari ad un comunicato di allarme sulla questione, sul quale stanno già lavorando le forze dell’ordine. “Non è purtroppo la prima volta che una determina persona, che abbiamo riconosciuto e conosciamo, entra in canile liberando i cani e facendo danni” sono state le prime parole utilizzate dalla rappresentante nonché presidente del canile Francesca Tommasetti, passata poi a spiegare le mostruosità prodotte e riprodotte dall’uomo.

Una volta entrato nel canile, l’individuo in questione libera tutti gli amici a quattro zampe diversi, provocando una enorme confusione ma non solo. Diversi di questi cani hanno problemi fisici o comportamentali nei confronti di uomini o loro simili. Liberarli tutti insieme dunque provoca anche problemi per gli stessi animali, che arrivano a scontrarsi e anche a farsi male tra di loro. Aiutati dalla spregevolezza dell’uomo. “A causa di queste incursioni ci rimettono la vita sempre uno o due cani e sempre viene portato via un cane” spiega ancora la rappresentanza del canile “Ad essere rapita è sempre stata Alfonsina, ma questa volta non è stato così. Persone le hanno visto e possono confermare la sua presenza con il cane in questione che è stato sottratto e poi ritrovato”.

A quanto pare negli ultimi giorni è stata avanzata nei confronti dell’uomo una denuncia di natura penale per violenza a cose e animali perpetrata. La denuncia è dettata anche dell’aiuto delle telecamere presenti, soprattutto in zona cimitero. Meno nel canile, visto che l’impianto al momento presenta alcuni problemi tecnici. “Speriamo che la legge faccia il suo corso, senza polemiche di parte” conclude il canile.

Le parole dell’amministrazione

L’amministrazione comunale è addolorata dalla notizia e si mette a disposizione della propria struttura. “Non sono belle cose da vivere o da leggere, il problema è fortunatamente circoscritto ad un persona e non ad un’ondata” sono state le considerazioni del consigliere Tommaso Passamano “Sul sistema di videosorveglianza stiamo lavorando in termini generali per nuovi fondi per la riqualificazione degli impianti presenti e per la messa a sistema di nuovi, siamo a disposizione”.