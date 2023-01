Sarno. Squillante replica sulle luci natalizie

Botta e risposta tra maggioranza ed opposizione a Sarno, in merito alle luci natalizie, che quest’anno sono state installate solamente in alcuni punti della cittadina.

Le dichiarazioni del consigliere Rega

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del consigliere in quota opposizione, Antonello Manuel Rega, capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, il quale aveva fatto notare che alcuni quartieri del centro cittadino e le periferie erano di fatto state tagliate fuori dal percorso delle luminarie natalizie, non è tardata ad arrivare la risposta dell’assessore competente.

La risposta dell’assessore Squillante

A spiegare le ragioni, dunque, è stato l’assessore al ramo della Giunta guidata dal primo cittadino, Giuseppe Canfora, Francesco Squillante. Il quale ha dichiarato che: “Il consigliere Rega, che conosce bene la macchina amministrativa in quanto è capogruppo ed è stato assessore, dovrebbe ricordarsi le passate luminarie. È stata comunque coinvolta la maggior parte della città – ha continuato Squillante – ed è vero che nelle periferie sono stati installati alcuni simboli all’ingresso, ma abbiamo dovuto comunque fare i conti con quello che è il bilancio ed il costo dell’energia elettrica. Anziché dunque pensare solamente alle luminarie, abbiamo lavorato per allargare il senso del Natale anche con altre attività, come l’aumento del numero di pacchi alimentari che saranno distribuiti a breve, abbiamo organizzato e patrocinato attività che aiutino diverse realtà. Abbiamo dunque cercato – ha concluso l’Assessore – di avere una visione un po’ più ampia ed inclusiva per ciò che concerne questo periodo”.

Carmela Landino