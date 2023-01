Scafati. Di nuovo senza giunta, “l’amministrazione Salvati la peggiore della storia”

Così il gruppo politico Insieme per Scafati: "Noi continueremo la nostra opposizione in maniera ancora più dura e ferma come richiedono tali ultime vicende".

DI NUOVO SENZA GIUNTA

L’amministrazione Salvati oramai è certo rimarrà nella storia peggiore della città, con vari record.

Il 31 dicembre alle ore 17 il Sindaco ha revocato tutti gli assessori per ottenere a poche ore dalla fine dell’anno l’approvazione di corpose modifiche di bilancio. Approvazione avvenuta per 11 voti contro 10 e grazie alla fuga di un consigliere di opposizione prima presente in aula e poi scappato al momento del voto. L’approvazione delle variazioni è avvenuta facendo riferimento , in maniera totalmente illegittima a nostro avviso , a condizioni di legge la cui sussistenza non è stata affatto dimostrata come richiede la norma. Al di là dei riferimenti tecnici che ci riserviamo di approfondire nelle opportune sedi amministrative e giudiziarie , resta il dato di fondo.

Un Sindaco che non ha i numeri 11 voti su 25 e che è nuovamente in crisi politica. La cosa peggiore , purtroppo , è che mentre si svolgevano i lavori del consiglio nelle immediate adiacenze dell’aula si svolgevano incontri riservati, discussioni animate, volavano insulti, trattative più o meno esplicite, tra consiglieri e personaggi estranei al consiglio.

Tutto questo fuori mentre poi Salvati come al solito si definiva Sindaco della “legalità” e parlava di scioglimento delle “precedenti amministrazioni” , in un clima surreale. Ora con la formulazione della nuova giunta – quando arriverà – si delineerà meglio il quadro di ciò che è successo nelle ultime ore del 2022 ed il prezzo politico pagato dal Sindaco.

I consiglieri comunali

Di Insieme per scafati

Michele Russo

Michelangelo Ambrunzo

Michele Grimaldi