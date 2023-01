E’ stato un cenone difficile per il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati e per tutti gli addetti ai lavori, il consiglio comunale di Capodanno palesa tutta l’inconsistenza della maggioranza, azzerata anche la giunta.

Il consiglio comunale

L’inizio del 2023 per palazzo Mayer risulta essere decisivo per il mandato iniziato nel giugno 2019, visto che al momento non è riconoscibile un gruppo definito di maggioranza in assise, in una dinamica solita del 2022. Dopo gli ultimi scontri tra primo cittadino e parte di FDI, si è tornati nell’aula consiliare lo scorso 31 dicembre pomeriggio per provare ad approvare nuovamente due argomenti di variazione di bilancio che furono bocciati lo scorso 29 dicembre.

Una grande preoccupazione per gli ex membri di giunta e sindaco visto il rischio per casse comunali e persone manifestato dalla dirigente di settore Finanze Anna Farro nel caso di mancata ratifica entro la fine dell’anno. A “fregare” Salvati furono il capogruppo consiliare di FDI Luca Maranca e la collega di partito Teresa Cirillo, che chiedevano un atto forte di cambiamento da parte del capo di amministrazione di Scafati.

La decisione di Salvati

Poche ore prima dell’assise di Capodanno il sindaco ha così deciso di azzerare la giunta, mostrando la disponibilità ad un nuovo corso.

Nelle idee di Salvati poco sarebbe cambiato, con l’inserimento di Cirillo e Maranca eventualmente in giunta al posto dell’assessore al bilancio Nunzia Di Lallo, una delle poche certezze di questo mandato, o di qualche altra quota FDI come Camillo Auricchio o Alfonso Di Massa. Teresa Cirillo ha apprezzato il gesto di forza anche senza aver mai dichiarato di pretendere una “promozione”, a differenza però di Luca Maranca, che escludeva in ogni modo un azzeramento di giunta, ragionando invece di un’organizzazione del consiglio comunale diverso, con più responsabilità e partecipazione.

La “battaglia” di voti con l’opposizione

Salvati in consiglio comunale si presenta con 11 voti a favore rispetto ai 13 di squadra, visto che tra i dissidenti bisogna sempre contare Espedito Fontana, espressione del deluso ex vicesindaco Giuseppe Fattoruso, assente in aula. All’inizio dell’assise anche lo stesso Maranca non si era presentato, ma alla fine, anche spinto dai suoi colleghi di partito e di governo, ha sentito il dovere di spiegare con un intervento il suo punto di vista. Nelle file dell’opposizione assente in un primo momento solo Liliana Acanfora, ipotecando così il blocco degli argomenti in oggetto. Un’imposizione politica ma anche tecnica e amministrativa, viste le varie denunce di difformità avanzate da tantissimi consiglieri di opposizione, tra cui Michele Russo, Michele Grimaldi, Teresa Formisano e Nicola Cascone.

Ad un certo punto però il consigliere comunale di opposizione Paolo Attianese, eletto nelle file della maggioranza, scompare dall’aula preoccupando anche parte dei presenti in aula. Fortunatamente niente di grave, ma la sua assenza permette a Salvati di ottenere la maggioranza semplice al primo argomento, chiudendo così un vero e proprio incontro di scacchi e “casualità”.

I dubbi del nuovo anno

Resta però il dubbio sull’effettiva operatività delle variazioni votate, tenuto conto il mancato raggiungimento dei 13 voti per la mancata eseguibilità degli atti, che saranno concreti solo a metà Gennaio, come condiviso anche dal presidente del consiglio Mario Santocchio.

A Scafati dunque dubbi e spaccature aprono il 2023 dell’amministrazione Salvati, bisogna ricostruire i 13 voti in assise e la giunta prima che le opposizioni organizzino una mozione di sfiducia in consiglio comunale o dal notaio.