Cava de’ Tirreni. Il 5 gennaio “Notte Bianca” con il concerto di Enzo Avitabile

Avitabile e i giovani

Anche le scuole, non solo cavesi, coinvolte per l’appuntamento con i giovani di Enzo Avitabile, in programma per la “Notte Bianca 2023” del 5 gennaio alle ore 18, nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, condotto dal giornalista Antonio Di Giovanni, prologo al grande concerto dell’artista napoletano che si terrà alle ore 22.30 in piazza Duomo.

Le parole dell’assessore De Vecchio

“Ci aspettiamo tantissima partecipazione – afferma l’Assessore alle Attività produttive, coordinatore della Notte Bianca, Giovanni De Vecchio – Avitabile è prima di tutto un grandissimo musicista che negli ultimi anni ha ricevuto riconoscimenti importanti, addirittura il David di Donatello e Nastri d’Argento come miglior musicista e miglior compositore per diverse colonne sonora. Sarà una bellissima serata aspettando l’epifania, con l’inizio dei saldi, tra shopping, eventi per bambini, incontro con i giovani, artisti di strada”.

Il dono

Ad Enzo Avitabile, al termine dell’incontro con i giovani, il Sindaco Servalli, a nome di tutta l’l’Amministrazione comunale, donerà una esclusiva opera in ceramica, realizzata per l’occasione dal M°. Peppe Cicalese.

I contributi

La grande serata, organizzata con il contributo della Camera di Commercio, la Confesercenti e la Metellia Servizi, continuerà dalla mezzanotte, sul palco di piazza Duomo, con il concerto di Marco Sentieri, e si concluderà con il deejay Marco Montefusco.