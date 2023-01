Gori. Consegnati nuovi interventi alla rete fognaria nel Comune di Nocera Inferiore

Depurazione reflui

Le opere consentiranno di portare a depurazione i reflui di ulteriori 7300 abitanti, previsto anche il collettamento delle acque di scarico provenienti dall’area industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore.

Obiettivo Gori

Il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno continua ad essere uno degli obiettivi fondamentali per Gori. Proseguono, infatti, le opere che fanno parte del progetto Energie per il Sarno, messo in campo grazie alla sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano.

I lavori a Nocera Inferiore

Proprio in tale ambito si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel comune di Nocera Inferiore. Sono stati consegnati, infatti, gli interventi relativi al 2° lotto, che interessano le zone di Fosso Imperatore, Casarzano e la parte Nord-Orientale della città. Essi, attraverso la realizzazione di 11 km di collettori, consentiranno di portare all’impianto di depurazione di Angrii reflui di ulteriori 7300 abitanti; saranno inoltre collettate le acque di scarico provenienti dall’area industriale di Fosso Imperatore. L’opera sarà anche a servizio delle reti fognariedi via Zeccagnuolo, via Cesina Pugliano e via Sanguette, nel territorio comunale di San Valentino Torio.

Consegnati i lavori

Giovedì 29 dicembre, la firma del verbale di consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, Marianeve Pontillo, della Responsabile del Procedimento, Federica Mancieri, e del rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito tra Infratech Consorzio Stabile (impresa mandataria) e Iterga Costruzioni Generali s.r.l. (impresa mandante).

Il finanziamento

L’opera, di cui Gori è soggetto attuatore, è stata finanziata dal MATTM(Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare) per 11.750.000,00 euro nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. Sottopiano – “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059.

Il progetto ad ampio raggio per la città

Essa fa parte di un progetto più ampio che sta interessando anche altre zone della città e grazie a cui sono stati eliminati 11 scarichi in ambiente dei 15 individuati da Gori. Sono in corso, inoltre, ulteriori interventi relativi al 1°Lotto Stralcio B, che stanno interessando il centro della città ed in particolare via Roma, via Amato, via Martinez Y Cabrera, via Dentice e viale San Francesco, che consentiranno di portare a depurazione i reflui di circa 8.000 abitanti.

Proposte e segnalazioni dei cittadini

L’obiettivo, condiviso anche con le amministrazioni comunali, è quello di contribuire al superamento dell’emergenza ambientale che affligge il nostro corso d’acqua. Un impegno che coinvolge anche le associazioni e i cittadini, che possono monitorare i passi in avanti compiuti visitando il portale energieperilsarno.it e partecipando al cambiamento con proposte e segnalazioni.