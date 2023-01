Napoletano acquista pastori da sito spagnolo, nel pacco trova 10 chili di marijuana

Scambio di pacco? Pensionato di San Giorgio a Cremano riceve per posta droga al posto dei pastori acquistati on line

Ha dell’incredibile la storia capitata ad un pensionato di San Giorgio a Cremano che riceve a casa della marijuana al posto dei pastori per completare il presepe

La scelta del sito per l’acquisto

L’uomo, nei giorni scorsi, per arricchire il proprio presepe con scene tipiche del paesaggio della natività, si affida al web per ricercare qualcosa di particolare, senza il “fastidio” di dover girare per negozi, e navigando in internet arriva ad un sito spagnolo che desta la sua attenzione. Sceglie un agricoltore, col figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini.

L’affare

Per lui è un affare, 50 euro circa, spese di spedizione incluse, per vedersi recapitare direttamente a casa il suo pacco coi pastori.

La sorpresa

Finalmente, ieri pomeriggio, arriva il corriere, l’acquirente, entusiasta di poter vedere il contenuto del suo pacco, trova la strana sorpresa. All’interno dell’involucro nessuna traccia dei pastori visti, scelti e acquistati sul sito spagnolo, ma marijuana, tanta marijuana, ben 10 chili.

Il sequestro

Il pensionato sconvolto ha immediatamente chiamato i carabinieri che si sono precipitati nella sua abitazione: la droga è stata sequestrata e sono scattate le indagini per risalire alla filiera di vendita.

Scambio di pacco?

Nell’eventualità vi sia stato uno scambio di pacco, certamente molto più amara la sorpresa di chi si è visto o si vedrà recapitare a casa dei pastori al posto dell’ingente quantitativo di stupefacente.