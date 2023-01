Pagani. Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, 150° anniversario di fondazione

150° Anniversario della Fondazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue

Ricorre il prossimo 6 gennaio il Centocinquantesimo anniversario della Fondazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue. L’origine storica dell’Ordine risale al 1873 a Pagani, città che accoglie le spoglie mortali del Dottore della Chiesa, Sant’Alfonso Maria De Liguori.

Per onorare la ricorrenza il prossimo 6 gennaio presso la chiesa del SS. Corpo di Cristo a Pagani alle ore 17.30 sarà celebrata la Solenne Celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Ecc. Mons. Tommaso Caputo, Vescovo di Pompei, e concelebrata da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, e da Sua Ecc. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia.

La celebrazione sarà animata dal coro Polifonico Alfonsiano diretto da P. Paolo Saturno C. Ss. R.

A fondare la Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue fu Don Tommaso Maria Fusco, Beato di Dio, sacerdote carismatico, dallo sguardo e dal cuore attenti ai segni del suo tempo e del suo ambiente. Definito “Stella che brilla nella Diocesi Nocerina”, come si evince dalle testimonianze processuali, si fece mano di Dio per la Carità per tutta la vita. La sua profonda pietà mariana, che culminò nella nascita dell’associazione delle Figlie di Maria, la sua grande devozione al Preziosissimo Sangue, la missione della Compagnia dell’Apostolato Cattolico” che mise il sacerdote in contatto con il mondo dei giovani, lo portarono a maturare l’idea della Congregazione durante i 13 anni di ministero svolto presso il Santuario della Madonna delle Galline, a partire dal 1863.

Nelle associazioni cattoliche don Tommaso attrasse molta gioventù, anche femminile, alcune delle quali risposero alla chiamata speciale e condivisero con lui l’aspirazione a vivere la Carità del Sangue di Cristo tra i bisognosi.

Il 6 gennaio 1973, giorno dell’Epifania, è la data ufficiale della nascita della Nuova Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, con 3 suore e sette orfanelle, inaugurata da mons. Raffaele Ammirante. Il 22 gennaio 1873 don Tommaso in una lettera a Papa Pio IX implorò l’apostolica benedizione sulla piccola comunità delle Suore e sull’apertura di un orfanotrofio. Nel 1874 le Suore di don Tommaso si trasferirono dalla prima residenza, Palazzo Pignataro, al Monastero dei Minimi che divenne la casa Madre del nuovo istituto.

Da 150 anni la Congregazione è impegnata ad essere sempre più aperta alle necessità del mondo, perseguendo la Carità, come per vocazione e insegnamento del Beato Tommaso Maria Fusco.

Programma per la celebrazione del 150° anniversario di Fondazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue

Triduo di in preparazione all’apertura dell’anno Giubiliare

-Martedì 3 Gennaio

ore 17.30 Santo Rosario animato dalla Suore

ore 18 Santa Messa con predicazione di Don Antonio Guarracino, con preghiera al Beato Tommaso Maria Fusco

Santuario della Madonna del Carmine detta delle Galline in Pagani

-Mercoledì 4 Gennaio

ore 17.30 Coroncina del Preziosissimo Sangue

ore 18.00 Santa Messa con predicazione di Don Antonio Guarracino, con preghiera al Beato Tommaso Maria Fusco

Santuario della Madonna del Carmine detta delle Galline in Pagani

-Giovedì 5 Gennaio

ore 17.30 Coroncina del Preziosissimo Sangue

ore 18.00 Santa Messa con predicazione di Don Antonio Guarracino, con preghiera al Beato Tommaso Maria Fusco

Santuario della Madonna del Carmine detta delle Galline in Pagani

– Venerdì 6 Gennaio ore 17.30 Solenne Celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Ecc. Mons. Tommaso Caputo, Vescovo di Pompei, e concelebrata da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, e da Sua Ecc. Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia. La celebrazione sarà animata dal coro Polifonico Alfonsiano diretto da P. Paolo Saturno C. Ss. R.

Chiesa del SS. Corpo di Cristo in Pagani