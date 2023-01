Parco Arancio, l’amministrazione interviene sull’area residenziale in attesa del bando di vendita dell’Organo Straordinario di Liquidazione.

Le difficoltà delle aree residenziali

Tiene ancora banco a palazzo San Carlo la vicenda legata al complesso di palazzine che gode anche di un’area comune, bisogna continuare con gli interventi di dignità in attesa di alienare definitivamente il bene. La spesa negli ultimi giorni è infatti di circa 10 mila euro per alcuni lavoretti di messa in sicurezza di alcune strutture presenti. All’interno della palazzina B6 sono stati registrate diverse infiltrazioni d’acqua che danneggiano in particolare due abitazioni su due piani dovute alle vetuste condizioni delle tubazioni. All’interno della palazzina A1 invece si rilevano problemi alla colona fecale all’altezza del solaio tra il piano terra e il primo.

Nulla di estremamente grave come spiegano anche le cifre degli interventi, ma interventi necessari per evitare in futuro problemi di natura ben più preoccupante. In particolare palazzo San Carlo sta provando a mantenere in sicurezza una struttura che manca di manutenzione straordinaria da ormai un decennio, il tutto in attesa del bando di vendita dell’OSL.

Le parole dell’assessore Russo

“Sono lavori dovuti verso la cittadinanza che servono per mantenere una qualità di vita dignitosa per tutti i soggetti che abitano a ridosso delle singole problematiche” ha dichiarato l’assessore al patrimonio Veronica Russo “Nonostante l’iter che l’area segue abbiamo sempre voluto in questi anni destinare le giuste somme e tutele a Parco Arancio che merita di essere un parco residenziale di qualità e sicurezza”. Sullo sfondo il bando che l’organismo di liquidazione dovrà pubblicare nei primi mesi del 2023. Un atto atteso per la cittadinanza ma anche per l’amministrazione, che spera di risolvere in una botta sola due problemi.

“La vendita delle abitazioni di Parco Arancio rappresenta per il comune un atto prioritario, perché da un lato l’ente si sgrava dei costi di manutenzione delle aree pubbliche, dall’altro lato si riescono a recepire ulteriori somme contro lo stato di dissesto economico” ha avuto modo di spiegare ancora l’assessore Russo. Ricorda inoltre come “L’OSL avrà modo nel bando di inserire un diritto di prelazione per tutti gli inquilini di Parco Arancio che vogliono rimanere nella propria abitazione avendo pagato tutti i canoni assegnati. Un aspetto non secondario, visto che abbiamo ricevuto tantissime notizie di interessamento per le abitazioni, a prezzi stracciati per come gira il mercato immobiliare”.