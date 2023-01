Continua l'iter per la riqualificazione della struttura sportiva, in arrivo fondi per recuperare il danno post 25 settembre

Stadio comunale “Giovanni Vitiello”, vanno avanti le pratiche per riaprire la struttura sportiva interamente al pubblico.

Mentre l’amministrazione Salvati aspetta il suo futuro, gli uffici comunali sono stati protagonisti ieri di diverse delibere molto importanti per il dibattito pubblico. Al centro degli argomenti lo stadio comunale intitolato al caro uomo di calcio e sport apprezzato da generazioni di scafatesi, che vivono al tempo stesso da qualche mese un grave disagio.

I disagi dello stadio

Sulle tribune dall’inizio dell’attuale campionato di Eccellenza, serie dove milita la Scafatese, non si è potuto autorizzare l’ingresso ad un numero di persone superiore alle duecento unità. Un problema questo di natura burocratica, con alcune autorizzazioni relative alle tribune scoperte non ancora prodotte dagli uffici competenti, che hanno dovuto subire nel frattempo anche ulteriori e ingenti danni. La notte del 25 Settembre scorso un gruppo di malviventi ha fatto razzia completa dell’impianto di illuminazione presente, comportando ulteriori costi ed oneri per gli uffici nei confronti di una struttura vecchia e depredata. Dopo diverse polemiche da parte di società prima e tifosi poi, l’amministrazione si è attivata e apre il 2023 con investimenti che arrivano a circa 70 mila euro.

L’omologazione alla Lega Nazionale Dilettanti

Poco meno di dieci mila euro sono stati impiegati per i lavori del caso propedeutici all’omologazione del campo “A” da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che aveva richiesto alcune accortezze oggetti qualche mese fa anche di multa pecuniaria. Più consistenti invece i fondi riservati al rifacimento del sistema elettrico dello stadio comunale, attualmente in funzione grazie ad un generatore pagato dalla stessa società sportiva. Il progetto definitivo istituisce oltre 60 mila euro di somme vincolate al ripristino dell’alimentazione elettrica, riuscendo così a sgravare di un enorme peso, e scomodità, le diverse società sportive che quotidianamente si allenano o si esibiscono nell’area.

Le parole del vicesindaco Porpora

“L’avevo personalmente promesso e per quanto ho potuto ho portato avanti” dichiara l’ex assessore allo sport nonché ex vicesindaco Serena Porpora, che spiega come “Questi rappresentano piccoli passi verso la normalizzazione della struttura che merita altri interventi per tornare un centro di sport riconosciuto e godibile per tutta la città e le sue realtà”. Non è ancora vicina però la data in cui sarà riaperto completamente il “Giovanni Vitiello”. “Si dovrà rimanere nelle 200 presenze massime ancora per un po’, almeno fine al termine dei lavori di rifacimento elettrico. La burocrazia è rimasta incastrata nelle emergenze, speriamo di risolvere la crisi politica per ricominciare a lavorare” conclude Porpora.