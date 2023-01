Scafati. La politica e il gioco dell’oca, tra notaio e giunta

Parte il gioco dell’oca tra la giunta e l’opposizione a Scafati, in palio c’è il futuro dell’amministrazione tra dimissioni e prove di pace.

Per il sindaco Cristoforo Salvati, ormai anche senza giunta, sono ore fondamentali per comprendere chi eventualmente potrà far parte della squadra che ha scadenza di mandato alla primavera del 2024. Al tempo stesso lo zoccolo duro dell’opposizione prova a ragionare con i dissidenti in maggioranza per spronarli definitivamente a chiudere l’esperienza attraverso una mozione di sfiducia in consiglio o le dimissioni in blocco dal notaio. Chi riuscirà a portare l’acqua al proprio mulino il prima possibile potrà aggiudicarsi la partita, che gira inevitabilmente sulle figure di Luca Maranca ed Espedito Fontana.

L’importanza di Maranca e Fontana

Il primo, capogruppo di FDI in assise, è estremamente infastidito dall’atteggiamento avuto negli ultimi giorni da diversi pezzi di maggioranza dopo le difficoltà espresse dallo stesso Maranca nei consigli del 29 e 31 dicembre, e riflette sul da farsi. Più vicino ancora alle opposizioni il consigliere Espedito Fontana e il gruppo “Scafati nel cuore” capitanato dall’ex vicesindaco Giuseppe Fattoruso, che si dichiarano stanchi dell’esperienza amministrativa del sindaco Salvati, che ha dimostrato più volte di fare acqua nei vari moduli di giunta tentati in tre anni e mezzo.

Il primo cittadino sta provando, anche attraverso terze persone, a creare una dinamica di interlocuzione con entrambi i soggetti, e se Maranca al momento è, anche per costituzione, incline almeno al dialogo, “Scafati nel cuore” rifiuta qualsivoglia ragionamento. Salvati vorrebbe provare a risolvere il problema grazie ad incarichi di giunta a tutto spiano dopo l’azzeramento di capodanno, ma la coperta può esser troppo corta per tutti i gruppi e sottogruppi presenti al momento. L’opposizione ha quindi lo spazio giusto di manovra per sfiduciare il primo cittadino, cercando però di evitare un papocchio come nel caso dello scorso 14 febbraio, quando furono gli stessi dissidenti a salvare l’amministrazione. Per questo bisognerà agire veloci prima che lo stallo burocratico di palazzo Mayer e la chiamata alle responsabilità di Salvati attecchisca su qualche consigliere.

Le parole di “Insieme per Scafati”

“La cosa peggiore , purtroppo , è che mentre si svolgevano i lavori del consiglio nelle immediate adiacenze dell’aula si svolgevano incontri riservati, discussioni animate, volavano insulti, trattative più o meno esplicite, tra consiglieri e personaggi estranei al consiglio. Tutto questo fuori mentre poi Salvati come al solito si definiva Sindaco della “legalità” e parlava di scioglimento delle “precedenti amministrazioni”, in un clima surreale” sono alcune delle dichiarazioni della coalizione “Insieme per Scafati” formata dai consiglieri Michele Russo, Michele Grimaldi e Michelangelo Ambrunzo:”Ora con la formulazione della nuova giunta – quando arriverà – si delineerà meglio il quadro di ciò che è successo nelle ultime ore del 2022 ed il prezzo politico pagato dal Sindaco. Noi continueremo la nostra opposizione in maniera ancora più dura e ferma come richiedono tali ultime vicende”