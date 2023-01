La notte del derby

Smaltita la due giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno, Givova Scafati e Ge.Vi. Napoli tornano in campo per un derby campano che in A mancava dal lontano aprile 2008. Duemilaventitré che si apre con la partita più attesa da tutto l’universo cestistico della regione, una Beta Ricambi Arena sold-out a testimoniare l’hype per un match storicamente denso di tensione ed imprevedibilità, gialloblù ed azzurri ancora rivali per una notte in cui la classifica passa in secondo piano.

Roster al completo per i due coach; Caja disporrà per la prima volta dell’ala piccola Fabio Mian, arrivato a Scafati nella giornata di martedì all’interno della sorta di scambio andato in scena sull’asse Scafati-Udine che ha visto protagonisti lo stesso Mian e Diego Monaldi, accasatosi ad Udine, in A2. Buscaglia, la cui posizione è stata oggetto di diverse riflessioni nel corso delle ultime settimane ed attualmente ancora estremamente in bilico, è chiamato a dare una scossa all’ambiente partenopeo dopo la sconfitta casalinga con Verona della scorsa domenica (ultima in ordine cronologico, sono 4 i KO maturati all’ombra del Vesuvio nel corso delle ultime 5 giornate) e per farlo potrà far leva sui ritrovati Robert Johnson ed Elijah Stewart, rientrati “part-time” con Verona dopo i rispettivi infortuni di non poco conto.

Storico a tinte azzurre

La Givova avrà dalla sua la spinta di una Beta Ricambi Arena PalaMangano esaurita in ogni ordine di posto ed i favori del pronostico dovuti non solo dalla sede dell’incontro ma anche da un ruolino di marcia decisamente più positivo di quello della Generazione Vincente nell’ultimo mese circa (4 vittorie ed una sola sconfitta nelle ultime 5, cammino diametralmente opposto ai cuigini). Napoli si ‘aggrappa’ anche a quella che è la storia nei confronti con la società di patron Longobardi; dall’avvento di Grassi in presidenza, infatti, i partenopei hanno vinto tutti e 4 i match di campionato (sempre in A2) disputati coi gialloblù, dovendo cedere le armi solo nell’ottobre 2020 al PalaMangano in SuperCoppa LNP, trofeo che la truppa all’epoca allenata da coach Alex Finelli andò a conquistare sul campo neutro di Cento (in finale contro l’Unieuro Forlì finì 69-78 per Rossato e compagni).

In massima serie le due compagini si sono affrontate soltanto 4 volte, a cavallo tra il 2006 ed il 2008 (unici anni di permanenza dei gialloblù in Serie A prima della storica promozione dello scorso giugno), con ben 3 vittorie del club dell’allora patron Maione ed una sola per quello dell’agro, proprio al PalaMangano nell’anno della retrocessione (94-84 il 16 dicembre 2007).

I quintetti

SCAFATI: Stone-Logan-Okoye-Pinkins-Thompson

NAPOLI: Michineau-Uglietti-Johnson-Zerini-Williams

Primo quarto

Dopo il toccante minuto di raccoglimento in memoria della signora Lena, madre del patron Longobardi scomparsa in settimana, il derby comincia con la prima sgasata di Julyan Stone, che chiude fortissimo al ferro la prima azione della contesa. Napoli prova a difendere forte sugli esterni gialloblù, il francese Michineau risponde ad Okoye e Pinkins, 7-5 al 3’. Al sesto minuto iniziano a svuotarsi le panchine, Pinkins regala il massimo vantaggio ai padroni di casa con una bomba dall’angolo, 14-8. Sempre Michineau a tenere a contatto la Ge.Vi., Imbrò e Logan tentano a più riprese di iscriversi a referto ma con risultati non esaltanti, 14-12 a 90” dalla prima sirena.

La terza bomba in 9 minuti di un micidiale Kruize Pinkins e la prima freccia di Imbrò costringono Buscaglia al timeout, arrivato dopo un fallo tecnico chiamato alla panchina napoletana, 21-12 Scafati a 30” dalla fine della prima frazione di gioco. Howard lucra 3 liberi che consentono alla Generazione Vincente di accorciare e chiudere il primo quarto sotto di sei lunghezze, al 10’ Givova avanti 21-15.

Secondo quarto

Uglietti inaugura il parziale con un tiro dalla media, la partita è maschia e le percentuali continuano ad abbassarsi, Stone ed Okoye ridanno alla Givova nove lunghezze di vantaggio al 13’, 26-17. Howard da distanza siderale, Pinkins diventa il primo in doppia cifra, Zerini dall’angolo, che derby alla Beta Ricambi, +8 giallobleu al 15’, 31-23. Un canestro discussissimo di Stone da 3 punti viene convalidato dopo diversi minuti persi dai tre arbitri all’instant replay, 35-25 Givova al 17’. L’ex Venezia è una furia, altro bersaglio dai 6.75 che fa esplodere il popolo gialloblù e massimo vantaggio per Scafati, 38-25. Di lotta e di governo i partenopei provano a restare aggrappati al match, Davis firma il -11 (40-29) a 47” dall’intervallo lungo, Caja si gioca un timeout prima di rientrare negli spogliatoi. Il tabellone non si smuove, al 20’ è 40-29 giallobleu.

Match di un’intensità clamorosa, derby vero alla Beta Ricambi Arena con una Scafati più fluida nella metà campo offensiva e meritatamente avanti dopo due quarti. Michineau (9) ed Howard (8) a segno per 17 dei 29 totali di squadra degli ospiti, doppia cifra per un mostruoso Pinkins (16 con 7 rimbalzi e 2 assist in 20’) e Stone (10).

Terzo quarto

Buscaglia riparte dalla difesa a zona, Williams riporta la Ge.Vi. sotto le dieci lunghezze di svantaggio ma subisce le folate di Pinkins al ferro e commette il terzo fallo personale. Il 12 scafatese tocca quota 20 punti personali al 21’, 44-31 Scafati.

Basket spettacolo made in giallobleu, Napoli esce dal parquet, 49-31 con 7 primi e 34 secondi alla penultima sirena. Logan si iscrive alla partita con discreto ritardo, ma i suoi primi 3 punti ed una giocata strepitosa dell’asse Stone-Okoye regalano il nuovo massimo vantaggio ai ragazzi di Caja, 54-33 al 24’. Il PalaMangano è una bolgia, Pinkins vola ancora nel pitturato e costringe Buscaglia all’ennesimo timeout, la Ge.Vi. è rimasta negli spogliatoi, 56-33 al 25’. La musica non cambia, è un assolo di marca gialloblù, il gioco da 4 di Logan vale il +28 sul 63-35. Il professore è entrato in partita ed ha la mano piuttosto calda, tredicesimo punto in fila di David Logan che porta la Givova a toccare il +33, 69-36 al 27’.

Gli ultimi minuti del terzo periodo sono un preludio di garbage time nel quarto quarto assolutamente impronosticabile alla vigilia dell’incontro, 73-47 al 30’. Dieci minuti leggendari di Logan (16 punti nel quarto) per il 33-18 di parziale che sconvolge il palazzo, mentre il settore ospiti contesta aspramente squadra e società azzurra.

Quarto quarto

A referto anche capitan Rossato con la sua classica tripla dal palleggio, il 18 fa 2/3 dalla linea della carità e fissa il punteggio sul 78-49 al 32’. Il decimo assist di Stone riporta Scafati oltre le 30 lunghezze di vantaggio, gli azzurri continuano a subire l’energia incontenibile di Okoye & Co., 85-51 al 34’. Okoye e Logan continuano a stracciare la retina tra la “ola” del pubblico di fede gialloblù, spaventoso +42 con 3 minuti ed 11 secondi ancora sul cronometro, 95-53.

Gli ultimi due minuti Caja li regala all’ultimo arrivato Mian ed i giovani Caiazza e Tchintcharauli. Il classe 2003 Caiazza, già nel giro della Nazionale U20, si guadagna due liberi di pura “cazzimma” e va a realizzare il primo punto in LBA che sigilla il +35 finale, 96-61.

Così è indimenticabile

Derby che entra di diritto nella storia, mai nessuna delle due formazioni aveva battuto l’altra con 35 punti di scarto. Il maggior divario in un match tra partenopei e scafatesi lo si registrava nell’aprile del 2007, sempre al PalaMangano, ma a parti inverse, con la Napoli di Rocca e Morandais banchettare sulla Givova di Apodaca 62-95. Nessuna delle due società dimenticherà tanto facilmente questa notte, la linea sottile ma pesantissima tra il sogno giallobleu e l’incubo azzurro.

La sala stampa

Attilio Caja: “Dedichiamo questa vittoria alla famiglia Longobardi per il lutto che l’ha colpita negli ultimi giorni, speriamo di aver dato un momento di serenità al nostro patron che lo merita per tutto ciò che fa per noi. Il secondo pensiero va al pubblico, questa squadra e questa società meritano il palazzo sempre pieno e caloroso come lo è stato stasera. La squadra ha fatto la partita che speravamo di fare nelle nostre più rosee aspettative, sottolineo la solidità e la crescita costante di questo gruppo, 29 assist sono un dato statistico straordinario. Il cambio di passo tra secondo e terzo quarto? Logan ha iniziato a fare canestro, la squadra ha continuato a lavorare in egual modo, ma il nostro miglior tiratore è entrato in partita, tutto qui. Le Final Eight di Coppa Italia? Ho preso questa squadra da fanalino di coda della classifica, guardiamoci sempre le spalle, senza montarci la testa e continuando a lavorare per salvarci, nostro obiettivo. Quanto manca al rodaggio completo del sistema? Oltre il quintetto sta migliorando il livello anche della panchina, la loro crescita ci consentirà di innalzare ulteriormente l’asticella.”

Coach Maurizio Buscaglia non prende parte alla canonica conferenza stampa post-partita, la società napoletana è in silenzio stampa.

I tabellini

SCAFATI: Stone 10, Thompson 4, Okoye 21, Caiazza 1, Mian, Pinkins 24, De Laurentiis n.e., Rossato 7, Imbrò 4, Butjankovs 4, Tchintcharauli, Logan 21.

NAPOLI: Zerini 3, Howard 14, Johnson 3, Michineau 9, Dellosto 3, Davis 6, Uglietti 6, Williams 8, Stewart 9, Zanotti, Sinagra n.e., Grassi n.e.