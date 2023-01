La replica del concerto natalizio

Tutti “sold out” i concerti del programma natalizio organizzati dall’Amministrazione Servalli, Assessorato alla Cultura di Cava de’ Tirreni, che si sono svolti alla Chiesa di San Francesco, alla Cattedrale ed a Palazzo di Città.

Venerdì 6 gennaio si replica in Duomo a Cava De’ Tirreni con il concerto a lume di candela dell’Orchestra Corale Polifonica “Angelus”, dato il successo dei concerti natalizi precedenti.

Le parole dell’assessore Lamberti

“Sono particolarmente contento – afferma l’Assessore alla Cultura, ideatore e coordinatore dell’ampia rassegna natalizia denominato “Il Sogno e la Luce”, Armando Lamberti – per il gradimento che tutte le iniziative stanno riscuotendo da parte dei cavesi. Come sempre, nonostante le difficoltà economiche abbiamo realizzato un cartellone di eventi di qualità per i bambini e per gli adulti ed il gradimento ricevuto è la nostra più grande soddisfazione. Ritengo che l’attenzione per le manifestazioni artistiche e culturali sia un grande incoraggiamento per continuare il lavoro finalizzato alla realizzazione del grande progetto Cava de’ Tirreni Città Parco Culturale, lanciato nel 2019, unitamente alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Ciò significa creare le condizioni per un progetto-visione della città per il quale tutti dobbiamo sentirci coinvolti. E anche la prossima apertura del Teatro comunale intitolato a Luca Barba va in questa direzione”.