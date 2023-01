Dopo il successo in data 30 dicembre, il Forum dei Giovani di Pagani vuole replicarsi organizzando un evento con musica e animazione per bambini

A seguito del recente successo dell’evento targato Forum dei Giovani, a Pagani si farà il bis in occasione della festa dell’epifania del 6 gennaio.

L’evento del 30 dicembre

L’evento precedente in effetti aveva visto protagonisti musica e degustazioni di cibi classici locali, in compagnia della “Medina Band” presso Piazza d’Arezzo. Una folla di più di 100 giovani hanno animato il luogo, restituendo così alla città lustro anche per l’interesse dei ragazzi.

Dopo la soddisfazione del primo evento del 30 dicembre dunque, Forum dei Giovani a Pagani ha indetto un nuovo evento sul territorio, questa volta però con l’intento di fare animazione e divertimento per i più piccoli.

L’evento del 6 gennaio

La mattina del 6 gennaio infatti, all’interno della Villa Comunale, ci saranno vari spettacoli di animazione, oltre che una cover band di cartoni animati. A partire dalle 10:30 dunque, le famiglie potranno allietare i propri piccoli in villa fra spettacoli e musica, in un’altra occasione per celebrare la città.

Forum dei Giovani di Pagani lancia dunque un chiaro messaggio alla città, un segnale di impegno, costanza e partecipazione attiva verso ogni categoria, a parte dai più piccoli.

Grande fermento dunque a Pagani nel periodo di festività, dove i giovani si pongono in prima linea per garantire più spazi culturali e di intrattenimento alla cittadinanza.