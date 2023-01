Portici. Incendio in un condominio, 26 persone intossicate

Un incendio è divampato per cause in corso di accertamento poco dopo le 21 in un appartamento di uno stabile al parco Schiano alla quarta traversa a destra di via Libertà, a Portici.

Secondo quanto si è appreso alcune persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate tra l’ospedale Maresca di Torre del Greco e l’ospedale del Mare di Napoli.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, forze dell’ordine e ambulanze. Attimi di paura e apprensione per i residenti dell’edificio e delle aree vicine soprattutto per il propagarsi delle fiamme.

Nella zona circostante si è radunato un folto gruppo di persone.

Le fiamme sono divampate al quarto piano dell’edificio per poi estendersi anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori. Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione sono state complicate in quanto le scale sono subito state invase dal fumo.

Ventisei persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo.

Fonte ANSA