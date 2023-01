Accertamenti Tari, l’ufficio tributi di San Marzano contesta a diversi cittadini la superficie tassabile, l’errore però fu commesso proprio per decisione dello stesso ente.

“L’errore del comune non può pesare nelle tasche dei cittadini” è la denuncia dei consiglieri di minoranza Vincenzo Marrazzo, Franco Grimaldi, Colomba Farina e Maria Calenda. Sul tema hanno anche prodotto del resto un’interrogazione a risposta scritta e orale. Negli ultimi giorni nelle case delle famiglie marzanesi stanno arrivando preoccupanti missive di accertamento da parte dell’ufficio tributi. In molti casi vengono segnalate omesse o infedeli dichiarazioni.

L’errore del comune

Una stangata che nasce però in seno allo stesso Comune. L’ente alcuni anni fa infatti aggiornò il censimento delle superfici tassabili ai fini Tari tramite tecnici esterni incaricati. Da qui nasce la forte polemica dei consiglieri di minoranza, che hanno prodotto nelle ultime ore anche un documento con l’intenzione di far chiarire all’amministrazione Zuottolo la posizione politica rispetto a quello che è stato un cortocircuito di responsabilità interne. In particolare il gruppo vuole chiarire come mai oltre il danno venga anche applicata la beffa. Beffa che prevede quote di pagamento maggiorate di sanzioni ed interessi verso i privati per quello che viene reputato un palese errore pubblico.

La denuncia dei consiglieri

Per ultimo però i consiglieri vogliono anche chiarire chi effettivamente sia in torto nella vicenda, anche riprendendo l’art. 8 del regolamento TARI che cita “la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale”.

“Il Comune di San Marzano non solo invia accertamenti TARI che smentiscono dati dichiarati da propri tecnici, ma utilizza esclusivamente la superficie catastale dichiarata su visure catastali senza calcolare quale sia la superficie tassabile come da regolamento approvato” concludono l’interrogazione i consiglieri, denunciando quindi addirittura una possibile illegittimità delle contestazioni. “A San Marzano sul Sarno nel mese di dicembre è nato un nuovo gioco: “la corsa all’accertamento”. Decine di accertamenti inviati ai cittadini senza però rammentare che i dati contestati sono stati raccolti dallo stesso ente” dichiarano in conclusione Maria Calenda Vincenzo Marrazzo, Franco Grimaldi, Colomba e Farina “I regolamenti valgono per tutti ed è per questo che si chiedono chiarimenti immediati al sindaco e all’assessore al ramo”.