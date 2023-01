Sarno, tutto pronto per la Notte Bianca

Saranno le note dei The Kolors ad inaugurare la Notte Bianca nella città dei Sarrastri, in concomitanza anche con l’inizio dei saldi invernali.

L’organizzazione

Lo storico concerto di fine festività natalizie, sospeso solo a causa della pandemia, ritorna quest’anno più ricco che mai, e l’Amministrazione comunale sta lavorando per far sì che tutto proceda nel pieno del divertimenti per grandi e piccini, e nel pieno della sicurezza.

La riunione operativa

Nei giorni scorsi, infatti, gli Assessori Anna Maria Della Porta e Francesco Squillante, con rispettive deleghe agli eventi ed alle attività produttive e commerciali, hanno presieduto una riunione operativa per mettere a punto gli ultimi dettagli della serata. A partire dalle 18.30, dunque, la Notte Bianca sarnese potrà dirsi più che avviata con negozi aperti, luci, show itineranti, giochi, musica e spettacoli in strade e piazze cittadine. Alle 22.00 poi il concerto, gratuito, in Piazza Cinque Maggio, la quale sarà animata dalla band campana vincitrice della 14sima edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”.

L’attesa in città

Tanta è l’attesa ed il fermento in città che l’Ente comunale ha istituito gratuitamente un servizio navetta, a partire dalle ore 19.00 e fino a mezzanotte e 30, con corse di andata e ritorno a partire dallo stadio “Felice Squitieri”. Disponibili anche aree parcheggio in diverse zone cittadine, mentre l’uso delle vetture rimane consigliato per motivi strettamente necessari.

Carmela Landino