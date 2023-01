C’è una Luna da raggiungere e Mario Santocchio parte in spedizione, c’è una maggioranza di 14 voti in assise da raggiungere.

La “missione” di Santocchio per la maggioranza

Il presidente del consiglio comunale ha ricevuto l’incarico dal primo cittadino Cristoforo Salvati per provare a creare collaborazioni con le minoranze che possano permettere una nuova stabilità politica. Al momento il primo cittadino gode di 11 voti favorevoli, in dichiarata minoranza visto il passo indietro del capogruppo di FDI Luca Maranca e di Espedito Fontana. Sono quindi da corteggiare ben tre esponenti delle opposizioni, anche se lo spazio di trattativa sembra molto stretto. Partendo da Paolo Attianese, il “fuggiasco” dell’ultimo consiglio comunale, deciso a presentarsi dal notaio per provare con 13 dimissioni a sciogliere il consiglio comunale.

Parte delle opposizioni alla proposta del notaio attende e riflette, ma è uno stallo alla messicana destinato a sbloccarsi presto. Oggi ci sarà infatti una riunione di maggioranza per comprendere eventuali strategie di raccordo con qualche gruppo di minoranza, con spazi però a dir poco risicati. L’accordo paradossalmente pare possibile solo con il gruppo di Attianese e Vaccaro, più per ragioni storiche che contestuali, ma l’ingresso dei due farebbe partire una guerra in maggioranza, con l’addio istantaneo di Giovanni Bottone e di Antonio Carotenuto.

Grande distanza dal partito

Sembra quindi pronta l’ultima riunione, nei quali consiglieri e sindaco converranno sull’impossibilità di governare ratificando successivamente le dimissioni, a meno di giochi politici straordinari. Lo stesso Luca Maranca ha escluso un ingresso in giunta, dichiarando una distanza non colmabile. A confermare ciò anche il clima freddo del partito a livello sovracomunale, con il sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli che dopo il voto del 25 settembre ha completamente scaricato Salvati e una generazione di dirigenti di partito. Fratelli d’Italia attende miracoli dell’ultimo minuto, ma è pronto nel caso di chiamata di Maranca ad “ordinare” un’eventuale firma dal notaio o voto favorevole alla mozione di sfiducia.

Le parole del consigliere Russo

Il consigliere di “Insieme per Scafati” si è espresso criticamente in merito: “Molto discutibile che una figura istituzionale quale il Presidente del Consiglio venga coinvolta e si presti a condurre in porto operazioni di trasformismo politico “pescando dall’opposizione” come riportano organi di stampa. Il Presidente si preoccupi delle delibere di approvazione delle variazioni di bilancio che invece a mio avviso sono illegittime per più ragioni e provvederemo a segnalarlo nelle sedi competenti.”