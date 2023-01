Scafati. Via Pasquale Vitiello vergogna nascosta di Salvati (video)

Scafati. Un importante spazio per la città che resta abbandonato nel completo degrado. È via Pasquale Vitiello

Scafati. Via Pasquale Vitiello vergogna nascosta di Salvati

Un importante spazio per la città che resta abbandonato nel completo degrado. È via Pasquale Vitiello. Queste poche centinaia di metri racchiudono la storia recente della città di Scafati. Il Polverificio Borbonico, l’edificio ex Istituto Sperimentale per il Tabacco e l’area di stoccaggio e di smaltimento dei sedimi del Fiume Sarno. Aree che negli anni non hanno mai conosciuto nessun’azione di recupero ne progetti dedicati restano del tutto abbandonate. L’amministrazione Salvati non accenna minimamente a tentare di recuperarle anche parzialmente.









Ritorno sui luoghi

A distanza di due anni torna sul posto il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo per verificare e confermare quello che è un dato di fatto acclarato da anni: l’indifferenza e la totale assenza dell’amministrazione Salvati per quest’area.

Il servizio è di Tiziana Zurro