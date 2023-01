La Nocerina ha una nuova proprietà, ad annunciarlo è stato Raffaele Stella, uno dei soci della cordata di imprenditori nocerini. Al suo fianco erano presenti Rosario Stanzione e Nicola Padovano; il primo in queste settimane si è occupato della parte tecnica della squadra, mentre il secondo è il nuovo Presidente onorario.

Nocerina, parla Raffaele Stella: “Situazione non facile, dobbiamo salvarci quanto prima”

Raffaele Stella nel corso della conferenza ha annunciato: “Ringrazio pubblicamente il Sindaco di Nocera che è stato fondamentale per la riuscita dell’operazione e che continua a starci accanto. Successivamente voglio ringraziare tutti i soci, di cui non farò i nomi, che hanno impiegato del tempo per la Nocerina in questo mese”. Poi ha continuato: “Abbiamo trovato il club in una situazione critica, dove mancava anche l’acqua al campo per i calciatori, ma adesso non è il momento di trovare dei colpevoli e non bisogna pensare al passato”.

Inoltre Stella ha parlato dell’obiettivo stagionale e anche del futuro: “Per questa stagione dobbiamo cercare di salvare quanto prima la categoria. Questo è il nostro obiettivo. Per il futuro non vogliamo fare promesse, dobbiamo attendere questi mesi ed avere delle risposte. Risposte anche da noi stessi come nuova proprietà per vedere come affronteremo questi mesi”. Poi ha aggiunto: “Per cercare di commettere meno errori possibili abbiamo deciso di nominare il dott.Nicola Padovano Presidente Onorario, dato che ha molta esperienza con questi colori e siamo certi che possa darci una grossa mano”.

Membro della nuova proprietà, Rosario Stanzione: “Non è stato facile fare mercato, pian piano sistemeremo tutto”

Dopo l’ex Presidente dell’Alfaterna la parola passa a Rosario Stanzione, ex calciatore: “Sono orgoglioso di essere qui dopo aver vestito la maglia della Nocerina. Il mio compito in questo mese è stato quello di riallacciare dei rapporti che avevo nel mondo del calcio per aiutare la Nocerina, come ad esempio riuscire a portare qui i 2 calciatori che abbiamo preso dal Napoli”. Sull’organigramma societario ha poi annunciato: “Nei prossimi giorni comunicheremo le nuove figure, partendo dall’addetto stampa, ma abbiamo intenzione di ampliare l’organigramma nominando un direttore generale ed un direttore sportivo. Abbiamo già un team manager che è Giulio Ferrentino”.

Rosario Stanzione ha parlato anche del calciomercato: “Non è stato facile gestire il capitolo calciomercato, sia in uscita che in entrata. Abbiamo fatto mercato in soli 3 giorni ed abbiamo preso calciatori importanti come Caso Naturale, Mansi, Maletic e in ultimo Tin Vukmanic, che è un classe 99’ ed è un esterno a tutta fascia”. Su eventuali nuovi arrivi si è espresso dicendo: “Non arriveranno altri calciatori over, ma soltanto altri 2 under. Questa scelta è stata fatta perché riteniamo che la squadra sia numericamente, ed anche qualitativamente, capace di raggiungere l’obiettivo stagionale”.