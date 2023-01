La Paganese ha ufficializzato l'arrivo del portiere Luca Moro, continua intanto la ricerca per l'esterno under che chiuderà il calciomercato azzurrostellato.

La Paganese continua il proprio calciomercato, infatti nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo in prestito di Luca Moro, portiere di proprietà del Perugia. Come avevamo anticipato, il classe 2004 si contenderà una maglia da titolare con Pinestro, attualmente titolare nelle gerarchie di mister Giampà. Il nuovo acquisto, nonostante la giovane età, vanta un curriculum importante e potrà essere una pedina fondamentale nello scacchiere azzurrostellato.

Il calciomercato della Paganese, però, non finisce qui, dato che nei prossimi giorni dovrà arrivare un esterno under per completare la rosa a disposizione del tecnico. Al momento l’allenatore azzurrostellato ha a disposizione Faiello e Fois a destra, mentre Brugnano e Cusumano a sinistra. Probabilmente la dirigenza della Paganese sta valutando di puntare su un profilo che sia almeno 2003 per permettere a mister Giampà di poter ruotare con gli under in tutti i reparti.

Il comunicato della Paganese per annunciare l’arrivo di Luca Moro in prestito dal Perugia:

“La Paganese Calcio 1926 rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo, qil diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2004 Luca Moro dal Perugia,

Maglia numero 12 per il nuovo portiere, cresciuto nel settore giovanile dei grifoni e nel giro della prima squadra in Serie B. Nelle ultime due stagioni, già in gruppo da alcuni giorni agli ordini del tecnico Giampa’.”