Angri. Al via “Comunali Angri Tennis & Padel” un centro sportivo innovativo

Il centro si trova nell’area del Fondo Caiazzo in via Taverna del Passo, una “struttura sportiva comunale” ma “realizzata con risorse private”

Una nuova struttura sportiva ad Angri davvero innovativa e unica nel genere: “Comunali Angri Tennis & Padel” che ha aperto i propri cancelli dal mese scorso per fruitori occasionali ma da questo mese apre ufficialmente le iscrizioni. Si trova nell’area del Fondo Caiazzo in via Taverna del Passo, una “struttura sportiva comunale” ma “realizzata con risorse private” precisa il suo ideatore Sebastiano Cannavacciulo, padre di Antonio, direttore tecnico per la Campania della Federazione Italiana Tennis Padel.

Campi di ultima generazione

Gli sportivi troveranno due campi di padel di ultima generazione, coperti in una struttura geodetica ed un campo da tennis scoperto, spogliatoi e parcheggio esterno. L’idea di creare questa struttura nasce dalla grande determinazione e dalla passione sportiva della famiglia Cannavacciuolo, che ha trovato terreno fertile e grande appoggio dal Comune di Angri e dalla sua amministrazione.

7500 metri quadrati di area

I lavori di completamento dell’opera, estesa su 7500 mq, con tecniche di bio-edilizia, proseguiranno con la realizzazione di altri due campi da tennis (di cui uno coperto), un’ampia palestra ed una club house che ospiterà al suo interno il bar del club. La famiglia Cannavacciuolo ha in programma per la primavera l’organizzazione anche di diversi eventi sportivi legati al mondo del padel e del tennis ed altre iniziative per promuovere lo sport all’interno delle scuole dalla primaria alle superiori (progetto FITP “Racchette in Classe” e Sport e Salute “Scuola Attiva”), e iniziative di solidarietà per ragazzi appartenenti a categorie economicamente disagiate (Open Day gratuiti, borse di studio per gli allievi meritevoli ma con difficoltà economiche).

La Mission

Da alcuni giorni per far conoscere questa nuova realtà territoriale è stata attivata pure una campagna di informazione sui social network per raggiungere tanti residenti che si collegano on line. “La nostra mission è quella di strutturare la miglior scuola tennis e padel possibile con insegnanti qualificati, in totale sinergia con le progettualità della Federazione Italiana Tennis e Padel, ma al contempo quella di diventare un punto di riferimento per il territorio quale centro di aggregazione in cui diffondere cultura sportiva, socialità e convivialità” spiega Sebastiano Cannavacciuolo.

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli

Per la neonata opera sportiva è stata espressa soddisfazione dal sindaco di Angri, che ha tagliato il nastro: “La struttura sta già diventando un punto di riferimento nell’Agro a giudicare dalle prenotazioni ancor prima di aprire – spiega Cosimo Ferraioli – La volontà di recuperare e rilanciare un’area degradata posta a stretto contatto con il centro città, per anni dimenticata dalle precedenti amministrazioni, si concretizza in un’altra opera che resterà di proprietà del Comune di Angri”.

Il fondatore papà Cannavacciuolo intende formare i bambini fin da piccoli alla passione per il tennis e padel “porteremo lo sport nelle scuole” conclude il patron di “Comunali Angri”.

Anna Villani