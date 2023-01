Angri. Divieto di transito e sosta al centro per il 6 gennaio

La befana è alle porte e il comune di Angri ha disposto a tal proposito il divieto di transito e sosta il 6 gennaio per alcune strade del centro. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere più fruibile la celebrazione della festività e l’andamento della sfilata.

Le strade interessate

Pena rimozione dell’auto, dalle ore 12 alle 19 o comunque a manifestazione conclusa, il comune ha posto il divieto di sosta per le seguenti vie: Via Risi, Via Da Procida, Via Amendola, Piazza San Giovanni, Piazza Doria, Corso Italia, Prolungamento Corso Italia, Via Badia, Via Della Repubblica, Via F.S. Caiazzo, Via Perris, Piazza Annunziata(nel tratto compreso tra la via Perris e la chiesa SS.Annunziata), Via M. Caputo, Via Ten.Fontanella, Piazza Don E. Smaldone, Corso V. Emanuele (nel tratto compreso tra la Piazza Don E. Smaldone e la via Giudici), Via Giudici, Via Marconi, Via Zurlo, Via De Pascale

Sulle stesse strade del centro di Angri sarà inoltre previsto il divieto di transito dalle ore 15 per tutta la durata della sfilata. Il divieto di transito e sosta sarà chiaramente disposto solo in occasione della festività pertanto la sua durata è limitata alla giornata del 6 gennaio.