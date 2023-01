Angri. Ritorna la Befana de O’ Revotapopolo ed è subito festa (video)

Angri. Torna la “Befana”, sorrisi e spettacolo con il gruppo folk O’ Revotapopolo. Continua a regalare emozioni e spettacolo il “Gruppo Folkloristico Internazionale “O’ Revotapopolo” che quest’anno festeggia i suoi primi 90 anni di vita.













Un patrimonio collettivo

È un bene da conservare, da tenere stretto ed esserne fieri. Sono quelle cose che quando le hai non le apprezzi e quando le vedi in giro per il mondo ne sei geloso. Il gruppo Folkloristico “O Revotapopolo” è così, qualcosa di cui andare fieri. Fanno parte della storia di Angri e reggono bene il tempo e le rughe. La loro musica, il rumore dei loro strumenti di legno penetra nel cuore e nell’anima. Distribuiscono simpatie e ilarità in ogni luogo dove si esibiscono. Mettono allegria e voglia di vivere, insomma un elisir di lunga vita.









Si torna a festeggiare

Dopo le problematiche legate alla pandemia si torna dunque a festeggiare la Befana, che per antonomasia porta le feste via e che ad Angri ha sempre avuto il sapore del Revotapopolo, del gruppo folk della famiglia allargata dei D’ambrosio che da generazioni, di padre in figli e fratelli, ne conservano intatto il copione.

Gruppi folk, majorettes, carrozza con cavalli che sfilano per le vie del centro con la guest star “La Befana”.







I ricordi

Per i più grandi ricordi ed emozioni poiché quel personaggio è stato interpretato da figure familiari che non sono più tra noi, per i più piccoli il gusto e il divertimento di acchiappare al volo, dolciumi e caramelle distribuiti durante il percorso. Una grande festa che coinvolge l’intero paese. Un appuntamento a cui nessuno vuole mancare. E a questo punto non ci resta che augurare buon 90° compleanno e lunga vita al O’ Revotapopolo.

Il servizio è di Aldo Severino