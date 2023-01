Nocera Inferiore. Domanda per finanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza

De Maio: "Stiamo lavorando concretamente per rispondere al problema sicurezza in città e potenziare il servizio di videosorveglianza soprattutto in periferia"

Nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana tra Prefetto e Sindaco, presentata domanda di ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Presentata domanda

Presentata domanda di ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità, nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, sulla base delle risorse finanziare fissate in 36 milioni di euro per l’anno 2022 dal decreto legge n.113 del 2018 e secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Rafforzamento delle condizioni di legalità

Obiettivo del programma nazionale è il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia, con limite di finanziamento per ciascun progetto di € 250.000,00.

Progetto “Nuceria Securitas 4.1”

Dopo analisi e valutazione del territorio, l’Ufficio di Polizia locale, di concerto con l’Ufficio Tecnico, ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Nuceria Securitas 4.1”, che prevede una copertura ulteriore del centro città e l’inclusione di aree periferiche (Fosso Imperatore, via del Parco – Sant’Andrea, zona Stadio Comunale), con un sistema di diciassette postazioni stradali per telecamere ad alta risoluzione.

La dichiarazione del sindaco De Maio

«Stiamo lavorando concretamente per rispondere al problema sicurezza in città, con una domanda di finanziamento importante che ci consentirà di potenziare il servizio di videosorveglianza soprattutto in periferia. Dobbiamo rafforzare la vivibilità, ponendo attenzione alla tutela ambientale e delle persone, scoraggiando sversamenti, furti e atti vandalici» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.