Progettiamo per Angri incontra Alfieri. Le problematiche da risolvere sul territorio

I Consiglieri: "Abbiamo incontrato, nelle sedi preposte, il neo Presidente della Provincia Franco Alfieri per dar seguito al lavoro per la città di Angri già iniziato dall’ex Presidente Strianese"

I Consiglieri Comunali di Angri Caterina Barba, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara inaugurando l’attività politica del nuovo anno, hanno incontrato il neo presidente della Provincia Alfieri, al quale hanno rivolto richieste per la risoluzione delle problematiche, di competenza provinciale, che interessano il territorio angrese.

Attività politica 2023

Oggi, abbiamo inaugurato la nostra attività politica del 2023, in continuità con quanto fatto negli anni antecedenti, prestando un’attenzione particolare alla sinergia tra Comune e Provincia.

L’incontro col Presidente provinciale

Abbiamo incontrato, nelle sedi preposte, il neo Presidente della Provincia Franco Alfieri per dar seguito al lavoro per la città di Angri già iniziato dall’ex Presidente Strianese.

Le richieste

Al Presidente, disponibile al dialogo e molto pragmatico, abbiamo chiesto un immediato sopralluogo per constatare, di persona, le criticità di competenza provinciale.

Le problematiche: SP 185

Prima su tutte le seguenti problematiche: SP 185 detta via Orta Longa per verificare la regolarità dei lavori in corso ma soprattutto di considerare la nostra proposta di realizzare un sistema di sollevamento acque che risolvi la problematica dell’allargamento strada in attesa degli interventi di dragaggio dello Sguazzatoio e Alveo Nocerino;

Lavori Istituti superiori

Lavori in corso presso l’ISIS GIUSTINO FORTUNATO, con richiesta di visita presso i nostri istituti superiori perché eccellenze del territorio;

Collegamento Angri-Corbara e marciapiede via Salice

Valutare la richiesta di riprendere il progetto di collegamento Angri-Corbara attraverso l’allargamento e completamento di via Cupa Mastro Gennaro; realizzare il marciapiede lungo via Salice nel tratto di competenza provinciale;

Ringraziamenti all’ex Presidente Strianese

Ringraziamo il lavoro svolto dell’ex Presidente Strianese con cui abbiamo raggiunto l’obiettivo della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del cosiddetto “ponte Santa Lucia” e l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di via Orta Longa dall’uscita della SS “268” a via Nazionale.

Soddisfatti del proficuo incontro, attendiamo “fiduciosi” risposte celeri alla nostra Angri.