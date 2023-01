Sant’Egidio del Monte Albino. Progetto “Sport nei parchi” si cercano associazioni

L’amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino intende rilanciare l’attività sportiva locale dopo il periodo pandemico.

A febbraio saranno definite le associazioni sportive che potranno sfruttare una parte dell’area del Parco Pittoni nella frazione san Lorenzo per consentire ai cittadini di praticare sport usando pure attrezzi sportivi forniti sia da “Sport e Salute” sia dalle associazioni sportive che saranno selezionate dall’ex Coni per questa linea di intervento.

L’avviso sul sito del comune

È stato pubblicato sul sito del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino l’avviso per una delle linee di intervento del progetto “Sport nei parchi” cui l’Ente ha aderito e che mira, nel caso della linea di intervento 2, ad offrire ai cittadini di Sant’Egidio la possibilità di svolgere gratis attività di carattere, ludico, motorio e sportivo durante i weekend, presso l’area del Parco Pittoni in via Coscioni. Lo sport avverrà sotto la supervisione di tecnici qualificati messi a disposizione dalle associazioni e società sportive risultate in regola con i requisiti necessari e le indicazioni operative.

La scadenza

La scadenza per prendere parte al bando è fissata al prossimo 31 gennaio e per chi vuole concorrere la domanda di partecipazione è disponibile sul sito del Comune. A volere l’iniziativa l’assessore Giulia Attianese oggi con delega alle politiche sociali “Abbiamo partecipato – spiega la Attianese – nel gennaio 2021 con l’allora sindaco Nunzio Carpentieri con questi due progetti del Miur, Sport e salute, Regione Campania, Ministero della famiglia.

Due linee di intervento

Prevedevano due linee di intervento: una e due, per il momento abbiamo visto finanziarci la linea 2 e l’intenzione è di allestire le aree all’aperto da parte delle associazioni prescelte, il nostro obiettivo è di stimolare una nuova socialità ed una nuova cultura del benessere”.

Dopo Parco Pittoni potrebbe essere allestito anche il Parco dell’Arte nella frazione di Sant’Egidio capoluogo. “Siamo in graduatoria – continua l’assessore – per ricevere fondi anche per la linea 1 di intervento ma occorrerà attendere ancora, il nostro progetto prevede di avere a disposizione fino a 5 utilizzatori contemporaneamente per l’allenamento isotonico, cardio. Voglio ringraziare il sindaco Antonio La Mura per la sensibilità e l’interesse mostrato per questi progetti”.