Nocerina-Gravina sarà il primo “ballo” del 2023 dei molossi al “San Francesco D’Assisi”. La nuova proprietà, che è ancora a lavoro per completare l’organigramma e le faccende burocratiche, si augura di iniziare il nuovo anno con una vittoria fondamentale in ottica salvezza. I molossi sono reduci dall’importantissima vittoria contro la capolista Cavese e dovranno dare continuità al risultato ottenuto nell’ultima gara del 2022.

Mister Zavettieri potrà contare sui nuovi acquisti per superare l’ostacolo Gravina; in particolar modo sotto i riflettori ci sarà Marko Maletic, prima punta fisica su cui la nuova società punta molto. Inoltre ci sarà Massimiliano Flora, centrocampista classe 2004 proveniente dalla Primavera del Napoli. Calciatore duttile che può essere impiegato da mezzala, ma anche come “quinto” a destra in un centrocampo a 5.

Domenica si prospetta una gara ostica per la Nocerina, visto il rendimento in netta ripresa del Gravina, reduce da 2 vittorie consecutive contro Martina e Lavello.

Nocerina-Gravina: un occhio alla classifica

I molossi, reduci dalla vittoria contro la Cavese, sono a quota 21 punti, ben 4 in più all’Afragolese (13ª) che si trova in zona play-out. Il Gravina, invece, si trova nella zona calda della classifica con 15 punti ed occupa la quindicesima posizione . Sfida fondamentale per entrambe le compagini che sono alla ricerca di punti per cercare di mantenere la categoria ed allontanarsi dalla zona play-out.