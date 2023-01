Paganese-Vis Artena si disputerà domenica 8 gennaio al “Marcello Torre” di Pagani. I padroni di casa sono reduci da ben 11 risultati utili consecutivi; infatti l’ultima sconfitta della squadra allenata da mister Giampà risale al 9 ottobre, gara persa contro la Palmese tra le mura amiche. Gli azzurrostellati hanno ripreso gli allenamenti il 27 dicembre ed il 30 dicembre hanno disputato un’amichevole contro il San Marzano vinta per 2-0. Per oggi pomeriggio è previsto un test contro la juniores.

Il club caro al patron Trapani non vuole arrestare la propria corsa verso la promozione in Lega Pro e, dunque, domenica dovrà superare anche l’ostacolo Vis Artena, compagine ampiamente alla portata degli azzurrostellati.

Nelle ultime ore si è aggregato al gruppo il nuovo acquisto Moro che si contenderà il posto con Pinestro. In vista di domenica il trio difensivo dovrebbe essere composto nuovamente da Di Somma, Esposito e Maccherini, mentre a centrocampo Iuliano e Del Gesso, con Verna pronto a subentrare. Sulle fasce spazio a Faiello e Brugnano con il solito tridente in avanti composto da De Felice, Maggio e D’Agostino.

Paganese-Vis Artena: un occhio alla classifica

Gli azzurrostellati sono attualmente secondi con 34 punti a -1 dal Sorrento che ha una gara in meno. Se la compagine rossonera dovesse commettere un passo falso, la Paganese con la vittoria di domenica potrebbe ritrovarsi momentaneamente prima in classifica. La Vis Artena, invece, occupa l’undicesima posizione con 20 punti, ad appena un punto dalla zona play-out. Gli ultimi 6 risultati utili consecutivi (4 pareggi e 2 vittorie) hanno permesso alla compagine laziale di uscire dalla zona calda della classifica. La squadra di mister Maurizi dovrà cercare di ritornare dalla trasferta di Pagani con almeno un punto per non ritrovarsi nuovamente nei play-out.