Angri. Università Federico II con Pro Loco e Panacea insieme per “Augmenting”

Il progetto del dipartimento di architettura, prevede l'installazione di pannelli informativi collocati in prossimità di alcuni monumenti del centro storico per creare un percorso artistico guidato.

Il progetto di valorizzazione

La città di Angri può vantare diversi monumenti locali dei quali non tutti conoscono la storia, per questo il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con Pro Loco Angri diretta da Aldo Severino, l’associazione Panacea ed il patrocinio del Comune di Angri hanno elaborato un progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico-architettonico angrese a cura delle professoresse Alessandra Pagliano e Paola Vitolo.

I pannelli

La novità sta nella installazione di pannelli informativi in formato 42x 59.4 cm collocati in prossimità di alcuni monumenti del centro storico: la Chiesa di San Benedetto in via Ardinghi, la Chiesa della Santissima Annunziata, la Collegiata di San Giovanni Battista, il Castello e i giardini Doria fino ai portali catalani per creare un percorso artistico guidato. Si tratta di installazioni permanenti con le corrispondenti informazioni storiche e artistiche nonché contenuti in realtà aumentata disponibili tramite un’App ed una mappa interattiva dai telefoni smartphone attraverso i quali si potranno vedere brevi video sull’architettura e le opere d’arte custodite nei monumenti scelti anche quando questi sono chiusi.

Iniziativa finanziata

A finanziare l’iniziativa è la Scuola Politecnica delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito delle iniziative di Outreach e divulgazione. Grazie a queste tecnologie digitali si potranno ammirare particolari e dettagli prima sconosciuti.

Il presidente della Pro Loco Angri

“Ringrazio l’Università Federico II che ha coinvolto la Pro Loco e l’Associazione Panacea nella realizzazione del progetto. – spiega Aldo Severino della Pro Loco Angri – La ricchezza del patrimonio artistico, religioso, monumentale di Angri rappresenta un incommensurabile valore per i nostri cittadini e per i visitatori che ne sono sempre più attratti. I pannelli informativi, grazie alla mappa interattiva, rappresentano un vero e proprio plusvalore delle bellezze della nostra cittadina, perché permettono in pochi secondi, attraverso un Qr code, di ottenere informazioni, conoscere e approfondire la nostra storia e il patrimonio. Voglio fare un ringraziamento particolare alle prof.sse Alessandra Pagliano e Paola Vitolo che hanno curato ogni dettaglio del progetto. Noi come Pro Loco abbiamo dato immediata disponibilità, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa, con l’apposizione dei pannelli”