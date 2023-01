Villa Comunale, continua l’operazione di riqualificazione dell’amministrazione De Prisco, adesso anche i giovani danno una mano.

Dopo storie di vandalismo e abbandono palazzo San Carlo è nell’ultimo anno molto attivo per il rilancio dello spazio verde simbolo del centro cittadino paganese. L’area era stata infatti presa d’assalto negli ultimi tempi da diversi malintenzionati, che nel luogo tra bivacchi ed episodi di violenza si sono divertiti a deturpare e a distruggere parte del patrimonio storico e botanico presente. La villa è rimasta anche chiusa per un periodo, ma ormai il peggio è alle spalle e si ragiona ora su una strategia di ripresa del bene pubblico. Prioritario in questo senso è la rassegna culturale e ricreativa che sta pian piano riprendendo piede all’interno della villa, che ha visto nelle settimane scorse eventi dedicati a famiglie e bambini.

Le parole del coordinatore Palumbo

Il 6 gennaio in villa comunale sarà invece il momento del Forum dei Giovani, che dopo essersi presentati ufficialmente alla città lo scorso 30 Dicembre ritornano subito con un’altra iniziativa per le nuove generazioni. “Vogliamo lanciare un chiaro segnale di impegno, costanza e partecipazione attiva verso ogni componente sociale del nostro territorio” ha commentato il coordinatore locale del Forum Nello Palumbo “La villa rappresenta per noi giovani un centro da rilanciare, e lo vogliamo fare nel giorno della Befana mettendo al centro i bambini, che potranno godere di tanta animazione e di una cover band di cartoni animati che accompagneranno la mattinata dalle ore 10:30”.

Chiuso il capitolo movida, la villa ha sicuramente bisogno per il futuro di interventi di ulteriori interventi di riqualificazione e di sicurezza. A dettare la linea in questo senso ci pensa l’assessore al Patrimonio Veronica Russo, a lavoro, anche grazie alla delega alla Polizia Locale, per presentare in primis un sistema di videosorveglianza.

Le parole dell’assessore Russo

“E’ nostra intenzione lavorare per dare sempre maggior lustro al nostro spazio verde. Per fare ciò dobbiamo manutenere, valorizzare e difendere” spiega l’assessore Russo, che passa in rassegna i prossimi progetti “Sulla manutenzione posso dire che i lavori finora hanno reso l’area decisamente dignitosa rispetto il passato e non finiranno. Rispetto la guardiania è da tempo che sul luogo sono impiegati i percettori di rdc, che saranno a breve accompagnati anche da un sistema di videosorveglianza”. Su quest’ultimo aspetto stanno lavorando gli uffici tecnici all’interno di un più grande piano che vedrà in tutto il territorio paganese circa 150 nuovi macchinari.