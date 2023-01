Si tratta di un appartamento situato in zona Torrione. E' stato avvolto completamente dalle fiamme, le cause ancora in via da stabilire.

Salerno. Incendio in un appartamento, donna 57enne gravemente ustionata.

Un appartamento situato in zona Torrione a Salerno è stato avvolto completamente dalle fiamme per cause ancora in via da stabilire.

E’ successo in mattinata, la famiglia che occupa la casa in un condominio ha dovuto chiamare le forze dell’ordine e il 118.

Questi, prontamente intervenuti, hanno trasportato d’urgenza la donna di 57 anni al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. La signora pare che nel tentativo di spegnere le fiamme che si sono propagate nell’appartamento abbia riportato gravi ustioni sul varie parti del corpo.

Dalle prime indagine sembrerebbe che il fuoco sia stato generato da una candela accesa sotto l’albero di Natale.

I vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incendio.