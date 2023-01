Scafati. Presentata la Notte Bianca del Commercio

Rilanciare il tessuto commerciale del centro città con un maxi evento che prevede 3 palchi e ospiti nazionali. Presentata ufficialmente dall’amministrazione scafatese la prossima Notte Bianca del Commercio, che si terrà il prossimo 8 gennaio dalle 18:30 alle 24.00.

La conferenza del sindaco

In una conferenza stampa in merito alla Notte Bianca, il sindaco Cristoforo Salvati ha avuto modo di illustrare, aiutato anche da interventi tecnici, lo svolgimento dell’evento che si prospetta plurale e potenzialmente un successo. Saranno infatti allestiti tre palchi. Uno a ridosso della parrocchia di San Francesco di Paola, uno su via Martiri D’Ungheria altezza Bar Alba e infine una maxi piattaforma a piazza Vittorio Veneto, lì dove si concentreranno i maggiori artisti della serata.

Gli artisti della serata

Saranno infatti presenti in concerto prima Biondo, giovane emergente uscito da “Amici”, intorno le ore 22.00 e poi i Gemelli DiVersi, previsti per le 22:45 fino a mezzanotte. “Abbiamo un duplice obiettivo: rilanciare l’immagine della città e incentivare la ripresa delle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, dopo le difficoltà legate all’emergenza Covid” dichiara il sindaco Cristoforo Salvati, che riprende anche le polemiche delle ultime settimane. “L’evento è stato rinviato per andare incontro alle necessità dei commercianti, non mi è stata mai palesata la volontà di annullare l’evento. Lo richiedessero”