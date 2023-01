Sport. Ahia Angri, non basta Umile, 3-1 ad Aprilia

Confusa e sfortunata, il 2023 dell’Angri inizia male ad Aprilia con un 3-1 subito amaro che rischia di inguaiare la classifica dei grigiorossi. Gli uomini di Sanchez perdono e si preparano a finire in zona play out al termine del weekend, seppur con due gare in meno. Allo stadio “Quinto Ricci” di Aprilia si gioca una partita piacevole nonostante un campo completamente disastrato.

La cronaca

Le squadre si equivalgono da un punto di vista fisico, con la tecnica che si perde nelle varie zolle. I padroni di casa sono bravi a sfruttare il fraseggio al minuto 23 quando un’azione corale dei biancoazzurri libera Gyuci, clinico nel battere Bellarosa. I grigiorossi subiscono il colpo e rimangono per una decina di minuti sotto la pressione avversaria, salvo chiudere la prima frazione in risalita sulle spalle di un attacco mai visto prima con Visconti fuori ruolo e il nuovo centravanti Acosta a completare il reparto con Aracri.

La seconda frazione, con l’ingresso di Barone per Visconti, vede girare decisamente la squadra, bravissima al 55esimo ad agguantare per pochi secondi il pareggio. Aracri dalla sinistra fa partire un lob che finisce sulla testa di Acosta, che sponda per Umile che da due passi da Siani non sbaglia l’appoggio in rete. Il pareggio dura però solo per pochi secondi per responsabilità di Bellarosa, colpevole 26 secondi dopo sul cross del laziale Capuano, destinato ad essere pericolosissimo alle spalle del numero 1 grigiorosso, che sbaglia però l’intervento e regala il nuovo vantaggio senza nessun tap in biancoazzurro.

La beffa più grande per gli uomini di Sanchez arriva però al minuto 60. Nel giro di pochi istanti prima Acosta, bravissimo nel cercarsi lo spazio, timbra sul palo un ottimo tiro dal limite dell’area, poi Sall, trovatosi in azione offensiva, nella successiva mischia prende un secondo palo con la sua deviazione intercettata da Siani.

L’occasionissima sprecata brucia per l’Angri che non riesce più a concretizzare le folate offensive, e anzi, finisce per chiudersi la partita da solo, a vantaggio dell’Aprilia. Al minuto 83 la difesa con complicità di Fabiano combina un disastro, sul pallone arriva Gyuci che entra in area di rigore e chiude i conti al “Quinto Ricci” con un tiro sotto la traversa.

Il tabellino

Aprilia (4-4-2)

Siani; Bordi; Zanchetta; Ceka; Grossi; Corelli; Capuano (24’st Pezone); Murgia (45+1’ st Bernardini); Battisti; Innocenti (14’st Guarino); Gyuci (43’st Riccucci). Panchina. Silvestrini, Seccafien, Travaglini; Riccucci; Pedone; Marianelli. Allenatore: Marco Mariotti

Us Angri 1927 (4-3-3)

Bellarosa; Riccio (30’st Fiore); Pagano; Sall; Della Corte (8’st Liguoro); Vitiello (24’st Langella); Fabiano; De Rosa (1’st Umile); Visconti (8’st Barone); Acosta; Aracri. Panchina: Esposito; Manzo; Delle Curti; Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez

Arbitro: Quarà di Nichelino. Assistenti: Tarocchi di Prato e Foglietta di Foligno

Reti: 23’pt Gyuci; 10’st Umile, 11’st Capuano, 38’st Gyuci

Note: Ammoniti: Battisti (AP), Fiore (AN). Calci D’angolo:2-9. Recuperi: 1’pt, 5’st