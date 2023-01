Angri. Potrebbe essere una nuova stagione, quella della rinascita per la movida e l’intrattenimento cittadino

Angri. Dal Mojo la nuova ripartenza della movida cittadina (video)

Potrebbe essere una nuova stagione, quella della rinascita per la movida e l’intrattenimento cittadino. Lo afferma Pasquale Mainardi titolare del Mojo un locale ormai riferimento per la città e che lo scorso 31 dicembre, in sinergia con altre attività d’intrattenimento, conferenti i giardini di Piazza Doria, ha organizzato il primo brindisi pubblico post pandemia.









Grande risultato

Dai soddisfacenti risultati ottenuti anche al decisivo e costante contributo delle forze dell’ordine e della comandante della Polizia Locale Anna Galasso.









Guardando al futuro

Ora si guarda al futuro traendo utili indicazioni dall’evento in Piazza Doria del 31 dicembre scorso per migliorare le iniziative di aggregazione e intrattenimento cittadino. Mojo già si è fatto promotore d’interessanti iniziative.

Il servizio è di Aldo Severino