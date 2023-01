Basket. Scafati vola a Trieste per alimentare il sogno Final Eight.

Classifica corta, occhi aperti

Quattordicesimo turno di LBA che vedrà la Givova Scafati impegnata sull’ostico parquet di Trieste, match valevole per la penultima giornata del girone d’andata. Gialloblù che arrivano al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il derby stravinto con Napoli (96-61) ed una classifica che li vede ora più vicini alle prime otto della classe (Scafati nona a soli due punti dal gruppone composto da Trento, Pesaro, Brescia, Venezia e Varese) che alle sabbie mobili del ranking LBA (+4 su Napoli e +6 su Reggio Emilia ad oggi in zona retrocessione). La gara di Trieste può rappresentare uno spartiacque fondamentale in caso di vittoria per Rossato & Co. vista la posizione che occupano attualmente i biancorossi (terzultimi a pari punti con Napoli) e l’impegno proibitivo dei cugini partenopei con l’Olimpia Milano, un’eventuale +6 sulla zona retrocessione con una classifica così corta sarebbe oro colato, ma non solo. L’ipotetica sesta vittoria nelle ultime sette partite per la Givova significherebbe trovarsi con un record da 50% di vittorie ed anche sogno Final Eight di Coppa Italia ancora vivo ad una sola giornata dalla chiusura del girone d’andata, una sorta di miracolo dopo la partenza con una sola vittoria nelle prime sette gare.

Analisi, ex e precedenti

Squadra che ha raccolto solo 4 vittorie in 13 match, la Pallacanestro Trieste è avversario ben più pericoloso di quel che si possa pensare. Organico composto da “solisti” di altissimo livello, tra cui spicca quello che ad oggi è il capocannoniere della Serie A, Frank Bartley, guardia da oltre 19 punti ad allacciata di scarpa. Da non dimenticare l’impatto del playmaker Davis e dei lunghi Pacher (avversario di tante battaglie in A2) e Spencer, pivot estremamente verticale che potrebbe mettere in difficoltà i lunghi gialloblù. Ciliegina sulla torta triestina il grande ex di giornata, Frank Gaines, a Scafati nel maggio 2021 per i playoff di A2 (Givova eliminata in semifinale da Udine in gara-5), oltre ad un nucleo di italiani importante tra cui sono da evidenziare i nomi di Campogrande, Ruzzier e Lever.

Sarà un match ad alto contenuto emotivo anche per Fabio Mian, alla prima trasferta in maglia scafatese, su un parquet a lui molto caro (nativo di Gorizia e protagonista di un’ottima stagione in maglia Allianz nel 2021/22). Caja potrà concedere all’ultimo arrivato qualche minuto in più rispetto al debutto nel derby con la Ge.Vi., allungare le rotazioni diverrà importantissimo per l’ex coach di Varese e Reggiana.

Le due squadre non si affrontano dal lontano febbraio 2013, quasi 10 anni passati dal 76-69 che premiava i gialloblù di Ronald Slay al PalaMangano.

Come seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it).

Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).