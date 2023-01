Salerno. Tragedia sfiorata, bimbo di 7 anni travolto sulle strisce pedonali

L’incidente

Brutto incidente ieri sera, 6 gennaio, per un bimbo di 7 anni, travolto dopo le 21,00 da un auto mentre con la famiglia attraversava la strada sulle strisce pedonali, come riportato da La Città.

Tragedia sfiorata

Quella che doveva essere una giornata di spensieratezza e allegria per una famiglia proveniente da Campobasso, giunta a Salerno per visitare le Luci d’Arista, poteva trasformarsi in tragedia.



Panico e terrore

Momenti di terrore e panico, quando sul lungomare Marconi, nei pressi del Grand Hotel di Salerno, i genitori hanno visto il proprio figlio investito da una vettura che procedeva in direzione zona orientale, piazza della Concordia.

I soccorsi e le indagini

Caduto rovinosamente a terra, il piccolo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 della Croce Bianca e trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno dove è arrivato cosciente, ma con diversi traumi.

Gli agenti della polizia locale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e verificare le eventuali responsabilità.