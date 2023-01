Il San Marzano batte il Castel San Giorgio in una gara ostica, ma che i padroni di casa sono riusciti a vincere a 15 minuti dalla fine.

San Marzano-Castel San Giorgio: la cronaca

I primi 15 minuti sono di studio tra le due compagini, infatti la prima occasione arriva al 16’ per gli ospiti con un cross insidioso di Chiavazzo che impensierisce Palladino, il quale riesce comunque a metterci una pezza. Il San Marzano è padrone del campo, ma senza rendersi pericoloso. È Camara l’uomo più pericoloso dei padroni di casa che prova più volte ad accendersi, ma pecca di imprecisione. Il vantaggio dei rossoblu arriva al 36’ Tarascio duetta con Nuvoli sulla destra, il sardo crossa e di testa Velotti porta i suoi in vantaggio. Al 38’ è sempre Camara a rendersi pericolosissimo: salta un avversario, arriva a tu per tu con il portiere, ma prima di calciare scivola clamorosamente. La risposta del Castel San Giorgio arriva in chiusura di primo tempo con Ferrentino che prova una grande girata, ma la palla termina a lato.

Nella seconda frazione è sempre il San Marzano ad essere padrone del campo, ma dopo 15 minuti arriva il pareggio degli ospiti. Di Girolamo atterra Pepe, per l’arbitro è rigore; dagli 11 metri si presenta Ferrentino che spiazza Palladino e sigla il gol del pari.

Il San Marzano prova a reagire, ma vede i fantasmi della sfida contro il Montemiletto . Al 25’ è Marotta che ci prova da 20 metri, ma colpisce l’incrocio dei pali. Alla mezz’ora la squadra di mister Fabiano trova nuovamente il vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Salvatore Elefante si inserisce e col piattone sigla il gol del 2-1.

Gli ospiti provano a reagire nuovamente, ma i blaugrana fanno buona guardia e non rischiano praticamente nulla.

Il San Marzano consolida il primato nel girone B di Eccellenza e mercoledì sarà chiamato alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Pomigliano.

San Marzano-Castel San Giorgio 2-1: il tabellino

SAN MARZANO (4-3-3): Palladino; Chiariello (28’ st Marzano), Velotti, Di Girolamo, Armeno; Tarascio, Nuvoli, Montoro (36’ st Casillo); Camara (18’ st Marotta), Prisco (23’ st Elefante S.), Castagna (41’ st Riccio). A disposizione: Ragone, Dentice, Fernando, Esposito. Allenatore: Fabiano.

CASTEL SAN GIORGIO (4-2-3-1): Diodati; Sannia, De Palma, Liccardi, Elefante M.; Chiavazzo, Catalano; Grande, Ferrentino (41’ st Orefice), Pepe (46’ st Fresa); Delle Donne. A disposizione: Coppola, Capuano, Cesarano, Galano, Romano, Contaldo Ale., Bamba. Allenatore: Contaldo Alf.

ARBITRO: Rotondo (Frattamaggiore). Assistenti: Arcella (Frattamaggiore) e Recano (Nola).

RETI: 36’ pt Velotti (S), 15’ st Ferrentino rig. (C), 30’ st Elefante S. (S).

NOTE. Spettatori: 350 circa. Espulso al 39’ pt Annunziata (S, mass.). Ammoniti: Montoro (S), Prisco (S), Nuvoli (S), Fabiano (S, all.), Di Girolamo (S), Velotti (S), Elefante S. (S), Pepe (C), Marotta (S). Calci d’angolo: 9-1. Recupero: 2’ pt; 5’ st. Osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Ernesto Castano e Gianluca Vialli.