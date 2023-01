Nunzio Zavettieri, tecnico della Nocerina, ha parlato prima della gara contro il Gravina. L’allenatore dei molossi ha parlato subito dei nuovi acquisti e di come si siano integrati: “Non abbiamo avuto molto tempo a disposizione, alcuni sono arrivati da poco ed avremo bisogno di tempo per coinvolgere tutti anche dal punto di vista fisico. Sono contento della rosa che abbiamo allestito e ringrazio la società”. Poi ha continuato parlato del girone di ritorno: “Il ritorno sarà un altro campionato, mettere da parte l’euforia della vittoria e sarà stimolante affrontare il girone di ritorno. I ragazzi dovranno tirare il meglio fuori. Il nostro lavoro deve andare al di là della settimana e dobbiamo essere forte mentalmente”.

Dopo le parole di Rosario Stanzione, anche Zavettieri ha confermato che la rosa è al completo. A tal proposito ha affermato: “Per l’obiettivo stagionale la rosa è completa, abbiamo soluzioni per ottemperare alle difficoltà che si presenteranno. Vukmanic sarà della partita, ma non sarà al 100%”.

Nocerina, Zavettieri sul futuro

“Nel girone di andata abbiamo avuto la fortuna di aver scoperto Baldè ed ha meritato una chance importante nella sua carriera. Colgo l’occasione per fargli un grosso in bocca al lupo”. Queste le parole iniziali del tecnico dei molossi sulla questione under. Poi ha continuato: “Adesso abbiamo preso 2 2004 dal Napoli che sono centrocampisti, ha fatto molto bene anche Fusco in difesa ed in più in settimana arriverà un altro profilo 2004”.

Infine Zavettieri ha parlato della gara di domani contro il Gravina: “Il Gravina è una squadra che milita da anni ormai in questa categoria, ha un’ottima società ed un ottimo staff tecnico. Sarà una partita difficilissima, non guardo la classifica, ma mi aspetto una risposta importante da parte dei miei giocatori”.