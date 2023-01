Angri. Caterina Barba boccia le politiche scolastiche (video)

Sui servizi scolastici cittadini sono tanti i dubbi da fugare. A porre l’attenzione sulla questione la consigliera comunale Caterina Barba, che già precedentemente ha gestito la delega del settore con risultati anche proficui. Refezione e trasporti scolastici sono un punto dolente dell’attuale amministrazione comunale. Barba si sofferma che sulla mancata funzione collegale della commissione mensa scolastica.







Critiche all’assessore delegato

Barba non lesina critiche all’attuale assessore delegato sottolineando che ci sarebbe uno scarso impegno per il suo ruolo.









Mancato trasferimento della Scuola “Opromolla”

Barba mette in evidenza anche il mancato trasferimento della scuola Opromolla e del Centro Direzionale del III circolo a Via Dante Alighieri annunciato in un primo momento per il 9 gennaio, data che sarebbe ulteriormente slittata per problemi tecnici.

Il servizio è di Tiziana Zurro