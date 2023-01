Basket. Sfuma il sogno Coppa Italia, Givova KO a Trieste

Tra sogno e realtà

Quattordicesimo turno di LBA che vede la Givova arrivare a Trieste sulle ali dell’entusiasmo dopo un clamoroso mese di dicembre e la straripante vittoria di lunedì scorso nel derby con la Ge.Vi. Napoli, il match di stasera potrebbe portare la Givova più vicina al sogno Final Eight di Coppa Italia in caso di esito positivo, viceversa la rigetterebbe prepotentemente nella bagarre salvezza vista la classifica estremamente corta. Roster al completo per Legovich e Caja.

I quintetti

TRIESTE: Ruzzier-Bartley-Deangeli-Pacher-Spencer

SCAFATI: Stone-Logan-Okoye-Pinkins-Thompson

Primo quarto

Legovich sceglie Ruzzier e Deangeli in quintetto per provare ad arginare Stone e Logan, fulcri della manovra offensiva salernitana, Caja parte con l’ormai consueto quintetto con Okoye, Pinkins e Thompson ad affiancare i due lider maximi giallobleu. Difese decisamente arcigne nella prima metà di quarto, al 4′ è l’1/2 di Pinkins dalla linea della carità a dare alla Givova il primo vantaggio, 4-5. Di Imbrò la prima tripla del match, Scafati corre con Stone e trova il +6 a 2:57 dalla prima sirena, 6-12 e Legovich costretto al primo timeout della serata. I giuliani stringono ulteriormente le maglie nella metà campo difensiva e trova buone conclusioni dalla distanza, Bartley firma il 13-12 che sigilla un ottimo 7-0 di minibreak a 30″ dalla fine del quarto. Okoye dalla punta risponde, ma il quarto si chiude col facile appoggio di Giovanni Vildera che vale il 15-15 al 10′.

Secondo quarto

Logan inaugura la seconda frazione, Davis risponde dalla lunga in back-to-back, 21-17 al 13′. L’asse Stone-Pinkins funziona a meraviglia, controsorpasso Givova al 15′, 21-22. Battaglia vera sotto le plance tra Thompson e Spencer, ma al 17′ è un’altra perla del professor Logan a spezzare l’equilibrio, 24-26. Minuti per l’ex Fabio Mian, un suo prezioso rimbalzo offensivo regala alla Givova il possesso che la riporta sul +4 con 1:18 da giocare, Legovich ancora costretto al minuto di sospensione. Ospiti che sono bravi a non togliere mai le mani dal manubrio, anzi, i due liberi di Thompson a 2 secondi dall’intervallo lungo consentono a Rossato & compagni di chiudere sul +8, 24-32, massimo vantaggio. Dominante il solito Kruize Pinkins da una parte, 10 punti conditi da 2 rimbalzi e ben 3 palle recuperate al 20′, dall’altra Bartley e Davis tengono in vita i biancorossi (7 punti a testa per i due esterni).

Terzo quarto

Il solito David Logan in penetrazione mette subito 10 lunghezze di distacco tra i suoi ed i padroni di casa, Scafati è in totale controllo ed al 23′ trova il nuovo massimo vantaggio grazie al jumper dalla media di Trevor Thompson, 26-38. Bartley, capocannoniere del campionato, prova a caricarsi tutta Trieste sulle spalle, a metà della terza frazione le distanze si accorciano, 31-39 Givova. Si ferma l’attacco campano, Davis col gioco da 4 punti (non convertito) riaccende l’entusiasmo all’Allianz Dome e rimette tutto in gioco, 34-39 al 26′. Gaines si iscrive a referto con non poco ritardo, Scafati non segna più e si ritrova i giuliani a sole due lunghezze di svantaggio, 37-39 con poco meno di 90 secondi da giocare. Pinkins toglie il tappo dal canestro locale, Stone sulla sirena realizza il primo canestro della sua serata e rianima la truppa gialloblù. Alla penultima sirena il tabellone dice 39 Trieste e 44 Scafati.

Quarto quarto

La verve degli italiani di Trieste accende il palazzo, -1 biancorosso al 31′, 43-44. Pinkins e Lever a duellare sotto le plance, Mian e Deangeli dagli angoli, Gaines a chiudere il cerchio e siglare il 49-49 al 33′. Partita vera, maschia, decisamente vietata ai deboli di cuore. Vildera lavora ai fianchi della difesa scafatese e riporta avanti i suoi al 35′ con un 2/2 dalla lunetta, 51-49. Si sblocca Logan dopo un’eternità, nuova parità al 36′ a quota 51. Bartley continua a stracciare la retina dalla linea della carità, imprecisi invece Gaines e Pinkins, 54-52 al 38′. Gli uomini di Legovich sfruttano il bonus con Davis, Pinkins sfonda e Stone commette il quinto fallo personale, il 2/2 di Gaines mette ben 5 punti tra giuliani e salernitani, 57-52 con 80″ da giocare. Logan lucra due tiri liberi, convertendone soltanto uno, la tripla di Deangeli chiude i giochi sul 60-53. L’ultimo a mollare è sempre Pinkins, 21 i punti dell’ex Torino e Casale, anche oggi miglior marcatore della Givova, 62-59 il punteggio a 10 secondi dall’ultima sirena, il possesso è della Pallacanestro Trieste. Fallo sistematico su Gaines, 2/2 che chiude i giochi definitivamente, finisce 64-59 per Trieste.

Svanisce il sogno Final Eight per i ragazzi di coach Attilio Caja, la striscia di vittorie consecutive in trasferta si ferma a due (Bologna e Brindisi), Trieste dimezza lo svantaggio in classifica rispetto ai gialloblù (Scafati resta a quota 12, Trieste tocca quota 10).

I tabellini

TRIESTE: Gaines 10, Davis 13, Deangeli 7, Vildera 4, Bartley 16, Pacher 2, Bossi n.e., Spencer 3, Ruzzier 4, Campogrande, Lever 5.

SCAFATI: Okoye 5, Mian 3, Pinkins 21, Imbrò 3, Logan 13, Thompson 11, De Laurentiis n.e., Cecchin n.e., Rossato, Butjankovs, Tchintcharauli n.e., Stone 3.