Fials Salerno dona calze della Befana ai piccoli pazienti degli ospedali salernitani

I rappresentanti della Fials Salerno donano calze della Befana ai piccoli pazienti degli ospedali di Sarno, Nocera Inferiore, Battipaglia e Polla.

Il gesto di solidarietà

La crisi non ferma i piccoli gesti di solidarietà negli ospedali della provincia di Salerno. La rappresentanza sindacale della Fials salernitana ha consegnato, nel giorno dell’Epifania, le calze della Befana, che sono state distribuite ai bambini pazienti degli ospedali di Sarno, Nocera Inferiore, Battipaglia e Polla.

Le parole di Carlo Lopopolo

Per il segretario territoriale del sindacato di categoria, Carlo Lopopolo, il gesto è simbolico. “Siamo stati mossi dalla volontà di regalare un sorriso a chi è in difficoltà. Un sorriso che poi, quando si disegna sul volto di un bambino, assume il senso della più grande benedizione della vita. Questo è il modo di fare sindacato che ci piace. Stare in mezzo alla gente, parlare alla gente e capire da loro come fare meglio il nostro lavoro. Nel mezzo, non perdiamo di vista l’umanità che è il nostro faro all’interno della Fials. Si ringraziano tutti i dirigenti sindacali che hanno sostenuto la distribuzione”.